Samanyolu Haber /Gündem / Acı anket: Halkın yarısı öğün azaltıyor, üçte biri de 'zaman zaman' aç kalıyor /08 Nisan 2022 19:01

Acı anket: Halkın yarısı öğün azaltıyor, üçte biri de 'zaman zaman' aç kalıyor

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin yayımladığı son ankete göre halkın yüzde 31,9’u zaman zaman aç kaldığını söylüyor.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi, şiddetini artıran ekonomik krize karşı yurttaşların nasıl önlem aldığını sordu.

Araştırma şirketinin sorularını yanıtlayan katırılımcıların yüzde 50,3’ü yemek öğünlerini azalttığını ifade ederken zaman zaman aç kaldığını belirtenlerin oranı da yüzde 31 oldu.

Et yemeyi ve evi ısıtmayı bırakanların ile daha az çamaşır yıkayanların oranı da yüzde 50’nin üzerinde.

MetroPoll’ün, “Son yıllarda ekonomik durumunuzdan dolayı aşağıdakileri yaptığınız oldu mu?” sorusuna katılımcılar şöyle yanıt verdi;

“Yemek öğünlerini azalttım” diyenlerin oranı yüzde 50,3; ‘azaltmadım’ diyenlerin yüzde 49. Cevap vermeyenlerin oranı yüzde 0,7.

“Zaman zaman aç kalıyorum” diyenlerin oranı yüzde 31,9; ‘kalmıyorum’ diyenlerin yüzde 67,2. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 0,9.

“Et tüketmeyi bıraktım” diyenlerin oranı yüzde 61,8, ‘bırakmadım’ diyenlerin yüzde 37,3. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1.

“Kalın giyinip evi ısıtmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 53,7; ‘ısıtıyorum’ diyenlerin yüzde 44,7. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1,6.

“Daha az çamaşır yıkıyorum” diyenlerin oranı yüzde 57,9; değişmediğini belirtenlerin yüzde 40,5. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 1,7.

“Özel araç kullanımını bıraktım” diyenlerin oranı yüzde 62,5; ‘bırakmadım’ diyenlerin oranı da yüzde 34,9. Fikir belirtmeyenlerin oranı yüzde 2,6


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