Samanyolu Haber /Gündem / Acı haberler peş peşe geldi: Feci şekilde hayatlarını kaybettiler /26 Ağustos 2023 20:47

Acı haberler peş peşe geldi: Feci şekilde hayatlarını kaybettiler

Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte ülkenin dört bir yanından acı haberler gelmeye devam ediyor. Serinlemek için girdikleri deniz ve nehirde bazı vatandaşlar boğulurken bazıları da son anda kurtarıldı.

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Trabzon’da Kıyıcık Mahallesi sahilinde denize giren Mustafa A. (47) ile akrabası Hüseyin A. bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan iki kişi sevk edildikleri Of Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

DENİZDE CESEDİ BULUNDU

Yine Trabzon’un Sürmene ilçesi Aşağı Çavuşlu Mahallesi’nde çevredekiler, dün akşam saatlerinde denizde ‘T’ olarak tabir edilen dalgakıranların arasında hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu polise bildirildi.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkarılan cesedin Abdulbaki Toplayıcı’ya ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Abdulbaki Toplayıcı’nın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Erzurum nüfusuna kayıtlı olan Toplayıcı’nın, kıyafetlerini kıyıda çıkarıp, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılıp boğulduğu değerlendiriliyor.



BURSA’DA BİR KİŞİ KAYBOLDU

Bursa’da arkadaşlarıyla tekneyle İznik Gölü’ne açılan Feridun Ulu (60), serinlemek amacıyla göle atladı.

Ulu, bir süre sonra gözden kaybolunca ve geri dönmeyince, arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bot ile arama kurtarma çalışması başlattı.

Feridun Ulu’nun, Türkiye Yelken Federasyonu’na bağlı hakem olduğu öğrenildi.

SAMSUN’DA CAN PAZARI

Samsun’un Atakum ilçesinde denize giren İran ve Afganistanlı 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Afganistanlı Muhammedi Mahdi ve Muhammed Ali Rami ile İranlı Komadyahar Aminishlaghi ve Ardeshir Aminishlaghi Atakum ilçesinde denize girdi.

Rip akıntısı nedeniyle 4 kişi akıntıya kapılarak açığa sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Dalış Timi, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri ile cankurtaranlar ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi cankurtaranlarca sudan çıkarılarak çevredeki hastanelere sevk edildi.



ORDU’DA 2 KADIN KURTARILDI

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kadın tedavi altına alındı.

İlçenin Turnasuyu Mahallesi Dutluk mevkisinde serinlemek için denize giren Ş.A. (33) ve T.A. (27), bir süre sonra dalgaların da etkisiyle boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkartılan ve akraba oldukları öğrenilen kadınlar, kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
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