TRT ABD'de yüz binlerce doları kimlere ödüyor?

ABD’de siyasi parti temsilciliği açmak için Adalet Bakanlığı (Yabancı Ülke Temsilcileri Kayıt Yasası- Foreign Agents Registration Act) FARA’ya kayıt yaptırılması gerektiğini belirten Polat, ‘Temsilcilikler her 6 ayda bir Adalet Bakanlığına temasları, gelir ve harcamalarını rapor etmek zorunda. Adalet Bakanlığı’nın resmi belgelerine göre, AKP temsilciliği son 6 ayda ‘4 milyon 500 bin dolar’ harcama yapmış.’ şeklinde ifade ediyor.





Polat'ın belirttiğine göre FARA’nın resmi kaydında ‘Yabancı siyasi partinin amacı, misyonu veya hedefi’ bölümünde AKP’nin son 6 aylık faaliyeti için ‘ABD’deki Türk vatandaşlarına yönelik siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetler, yüz yüze ve halka açık toplantılarla Türkiye’de 2023 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri’ konularına değiniliyor.





Yılmaz Polat’ın kaleme aldığı yazıya göre ABD’de şirketleşen ‘TRT Amerika Inc’ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun yaptığı harcamalar dudak uçuklatıyor.





‘TRT-USA’ya her yıl milyonlarca dolar akıtılırken sadece ‘Freelancers’ olarak adlandırılan (serbest iş yapan) personele ödenen ücret inanılır gibi değil.’ diyen Polat, ‘‘Foreign Agents Registration Act – Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası- FARA’ya kayıtlı TRT’nin ‘Freelancers- serbest çalışanlara’ ödediği ağır fatura dikkat çekiyor. Resmi belgeler, kaç kişi olduğu bilinmeyen ‘Freelance’ çalışanlara yılda ’600 bin doların’ üzerinde ücret ödendiğini gösteriyor.’’ ifadelerini kullanıyor.







Ayrıca Polat, daha önceki yazısında ABD’de şirketleşen ‘TRT AMERICA INC’ Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun yaptığı harcamaları yazdı.





Yeni belgelerin olduğunu ve daha sonra yazmaya devam edeceğini belirten Polat’ın yazısına bu linkten ulaşabilirsiniz: https://tele1.com.tr/trt-abdde-yuzbinlerce-dolari-kimlere-oduyor-898135/

‘Saray’ın gözde vakıfları arasında sadece Ensar ve Türgev vakıflarının birleşeni TURKEN-USA ya da MAARIF-USA yok.’ diyen Polat, ‘AKP destekli kuruluşların ABD uzantıları bunlarla sınırlı değil. Washington’da kurulan yıllardır milyonlarca dolar akıtılan ABD’deki vakıflardan biri de ‘SETA-FOUNDATION. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’ SETA- ABD uzantısı olarak 2009 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan tarafından Washington’da açıldı. İbrahim Kalın’ın kurucu başkanı olduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bir dönem genel koordinatör yardımcılığını, Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın bir dönem başkanlığını yaptığı SETA Saray’ın gözde vakıfları arasında yer aldı.’ ifadelerini kullanıyor.







Yılmaz Polat’ın açıkladığına göre, ABD Vergi Dairesi’nin (IRS) (990 nolu) resmi kayıtlarına göre, düşünce kuruluşu olarak tanımlanan SETA-Foundation’a son 5 yılda ‘4 milyon 97 bin 649 dolar’ aktarıldı.





ABD’de Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Demokrasi Partisi ve İyi Parti’nin resmi temsilcilikleri bulunuyor.Polat’ın kaleme aldığı yazısında verdiği bilgiler şu şekilde: ‘Lobi statüsünde bulunan TRT, her 6 ayda zorunlu olarak Adalet Bakanlığına faaliyet raporu sunuyor. TRT son 6 ay için yaptığı bildirimde ‘3 Ekim 2022 ile 27 Mart 2023’ tarihleri arasında ‘442 bin dolar’ harcama yaptığını, bunun ‘303 bin 212 dolar 60 cent’ini ‘Freelancer’lara ödediğini bildirdi. Belgede ödemenin amacı olarak ‘gazetecilik ve kayıt’ gerekçe gösteriliyor.’