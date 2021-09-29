Samanyolu Haber /Gündem / Açık cezaeviyle ilgili virüs izni 2 ay daha uzatıldı /29 Eylül 2021 22:07

Açık cezaeviyle ilgili virüs izni 2 ay daha uzatıldı

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülere verilen izin sürelerinin 30 Eylül sonrasında 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 27 Eylül 2021 tarihli yazısıyla Covid-19 salgın riskinin ortadan kalkmadığı, bu nedenle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül itibarıyla 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.
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