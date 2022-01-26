Samanyolu Haber /Dünya / Açık denizde alabora olan mülteci gemisinde can pazarı /26 Ocak 2022 08:12

Açık denizde alabora olan mülteci gemisinde can pazarı

ABD Sahil Güvenlik ekipleri , insan kaçakçıları tarafından kullanıldığı sanılan bir teknenin Florida açıklarında alabora olması sonucu kaybolan 39 kişiyi arıyor.

SHABER3.COM

Devrilmiş tekneye tutunarak hayatta kalan bir kişi yetkililere teknenin Bahamalar’ın Bimini adasından Cumartesi gecesi yola çıktığını ve 39 yolcusunun daha olduğunu bildirdi.

Kazadan sağ kurtulan göçmen, yetkililere teknenin Miami ve Cape Canaveral arasındaki Fort Pierce Körfezi’nin 72 kilometre doğusunda battığını ancak yolcuların hiçbirinin can yeleği giymediğini belirtti.


Sahil Güvenlik havadan ve karadan 218 kilometrelik bir alanda arama çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Teknedeki yolcuların hangi ülkelerden olduğu ise açıklanmadı.

Florida açıklarında ABD’ye gitmek için yola çıkan, çoğu Haitili ya da Kübalı göçmenleri taşıyan kalabalık teknelerin alabora olması ya da batması sık yaşanan bir durum.

ABD Sahil Güvenlik devriye ekipleri Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Bahamalar etrafında devriye geziyor.

ABD Sahil Güvenliği 2021’in Ekim ayından bu yana 127 ve önceki beş yıl boyunca da 7 bin 400 Kübalı göçmeni yakaladı.

Karayip adası Haiti’de artan ekonomik kriz ve çetelerin adam kaçırma eylemleri son yıllarda tekneyle ABD’ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin sayısının da artmasına neden oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Açık denizde alabora olan mülteci gemisinde can pazarı Sonraki Haber >>

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

AİHM Başkanı Spano’ya Hidayet Karaca ve Mehmet Baransu sorusu!

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Cem Uzan'dan 2022 için dolar tahmini

Algı operasyonu tam gaz

Algı operasyonu tam gaz

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Davutoğlu'ndan Erdoğan'ı kızdıracak video

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kriz fırsatçıları yine sahnede: Karda mahsur kalanlara 2 köfte 45 lira

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

Kar fırtınası, mülteci kamplarını da vurdu

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı için kar tepkisi

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı’nda kargo terminalinin çatısı çöktü

Sızıntı'dan Çağlayan'a

Sızıntı'dan Çağlayan'a

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız

'15 Temmuz(!) derneklerinden tehdit: Beyinlerine sıkacağız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:23:14