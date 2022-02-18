Açıklanan enflasyon rakamlarını unutun, gerçek rakam yüzde 108.75

Hanke, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.







Dünyaca ünlü 79 yaşındaki ekonomist, paylaşımında "Bugün Türkiye'nin enflasyonunu doğru şekilde yüzde 108,75 olarak hesapladım. Öte yandan TÜİK, Türkiye'nin Ocak 2022 resmi enflasyon rakamını yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. TÜİK'in rakamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki emir kullarının her günkü sahtekarlıklarından biri. Tamamıyla kurgu" ifadelerine yer verdi.







