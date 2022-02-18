Samanyolu Haber /Gündem / Açıklanan enflasyon rakamlarını unutun, gerçek rakam yüzde 108.75 /18 Şubat 2022 19:18

Açıklanan enflasyon rakamlarını unutun, gerçek rakam yüzde 108.75

Johns Hopkins Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Steve Hanke, Türkiye'deki yıllık enflasyonu yüzde 108.75 olarak hesapladığını açıkladı.

SHABER3.COM

Hanke, sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweetle, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Dünyaca ünlü 79 yaşındaki ekonomist, paylaşımında "Bugün Türkiye'nin enflasyonunu doğru şekilde yüzde 108,75 olarak hesapladım. Öte yandan TÜİK, Türkiye'nin Ocak 2022 resmi enflasyon rakamını yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. TÜİK'in rakamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çevresindeki emir kullarının her günkü sahtekarlıklarından biri. Tamamıyla kurgu" ifadelerine yer verdi.

 

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Açıklanan enflasyon rakamlarını unutun, gerçek rakam... Sonraki Haber >>

Temel Karamollaoğlu, iktidar medyasına sert çıktı

Temel Karamollaoğlu, iktidar medyasına sert çıktı

Erdoğan’ın billboarddaki fotoğrafına bakıp ağlayarak tepki gösterdi

Erdoğan’ın billboarddaki fotoğrafına bakıp ağlayarak tepki gösterdi

İskenderpaşa -MHP-AKP üçgeninde neler oluyor?

İskenderpaşa -MHP-AKP üçgeninde neler oluyor?

İmamoğlu'ndan muhabire ayar

İmamoğlu'ndan muhabire ayar

İşte Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı

İşte Cumhur İttifakı’nın yeni ortağı

Eski vekilden olay iddia: Erdoğan AKP liderliğini bırakacak

Eski vekilden olay iddia: Erdoğan AKP liderliğini bırakacak

Tarkan'dan yeni klip

Tarkan'dan yeni klip

Cebinde beş kuruş olmayan adamın 'Tayyip baba' sevgisi gözleri yaşarttı!

Cebinde beş kuruş olmayan adamın 'Tayyip baba' sevgisi gözleri yaşarttı!

Vatandaştan KDV tepkisi

Vatandaştan KDV tepkisi

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor

Ankara Barosu işkence iddialarını doğruladı ama raporu gizliyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:19:31