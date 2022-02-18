Samanyolu Haber /Gündem / AKP'yi ayağa kaldıran şarkı hakkında Tarkan'dan açıklama /18 Şubat 2022 19:35

AKP'yi ayağa kaldıran şarkı hakkında Tarkan'dan açıklama

Tarkan, yayınlandıktan sonra gündem olan 'Geççek' isimli yeni şarkısı hakkında, "Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm" açıklamasını yaptı.

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Sanatçı Tarkan, yeni şarkısı "Geççek" ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Geççek" şarkısı ile ilgili Tarkan'la görüşen Radyocu Mehmet Gezegen, Twitter hesabı üzerinden görüşmeyi aktardı.

Gezegen'in aktardığına göre, Tarkan açıklamasında, "Bir yıl kadar önce ruh halimin çok iyi olmadığı bir dönemden geçtim. Pandemi, dünyada olup biten üzücü olaylar, insanlığın endişe verici gidişatı, doğanın yok edilişi gibi bir sürü şey beni çok olumsuz etkilemiş, umudumu kaybeder gibi olmuştum" dedi.

Tarkan, şöyle devam etti: "O anlarda bu şarkının melodi ve sözleri içimde yankılandı. 'Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek' . Hepimize iyi gelecek bir şarkı yazmalıyım dedim."

Tarkan, son olarak şunları kaydetti: "Belki bu şarkı bizi biraz teselli eder, bize moral verir, umut olur diye düşündüm. Dilerim ki 'Geççek' yüzünüzde bir gülümsemeye vesile olur ve hepimize iyi gelir.”



Tarkan'ın yeni şarkısı 'Geççek' yayınlandıktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Ayrıca YouTube trendler listesinde ilk sırada yer aldı.
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