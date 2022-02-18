Avrupa’da şiddetli fırtına alarmı

Batı Avrupa, şiddetli rüzgarın etkisi altında. Fırtınayla birlikte Avrupa ükleleri de bazı önlemler aldı. Ada ülkesi Galler’deki tüm tren hizmetleri iptal edildi, okullar açılmadı. İngiltere’nin güneydoğusundaki milyonlarca kişi için de ‘evde kalın’ uyarısı yapıldı.







İngiltere'de meteoroloji, ülkenin güneybatısı ve güney Galler’in yanı sıra başkent Londra da dahil olmak üzere ülke genelinde kırmızı alarm verdi. Fırtınanın hızının saatte 150 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. İnsanları sokağa çıkmaması konusunda uyaran yetkililer, binaların, evlerin ve elektrik hatlarınının zarar görebileceğini açıkladı.





FIRTINA AVRUPA'YA YAYILIYOR





İrlanda’da meteoroloji, kıyı bölgelerinde yer alan şehirler için kırmızı alarm ilan etti. Kıyı şehirlerinde tüm okullar kapanırken, bu bölgeler için potansiyel sel uyarısı yapıldı. Sel uyarısı yapılan bazı bölgelerde insanlara ‘evlerinizi terk edin’ uyarısı yapıldı. İrlanda’da rüzgarın saatte 130 km hıza ulaşması bekleniyor.







Fransa’da vatandaşlar, su baskınlarına ve potansiyel sel olasılığına karşı uyarıldı. Almanya, Hollanda ve Polonya’da bu hafta meydana gelen şiddetli fırtınalar da en az dört kişi hayatını kaybetti. Almanya’da araçların üzerine ağaç devrilmesi sonucu iki kişi, Polonya’da ise şiddetli rüzgarın bir inşaat vincini devirmesi sonucu iki kişi hayatını kaybetti.