Acun Ilıcalı'dan 'Fenerbahçe' açıklaması

Hull City'nin başkanı olan Acun Ilıcalı, TV8'de Survivor finalinde Fenerbahçe maçı için konuştu.İki takımın hazırlık maçının bu sene vefat eden Alpay Kazan adına olacağını söyleyen Ilıcalı, "Alpay'ı çok erken kaybettik, kendisi Fenerbahçe taraftarıydı." dedi.Maçın Sakarya'da oynanma nedenine değinen ünlü televizyoncu, "Sakarya'da yıllar önce bir futbol turnuvası yaptık. Orada gördüğüm sevgiyi hiçbir zaman unutmayacağım. Sevgili Sakaryalıların bize olan ilgisi, sevgisi, gerçekten bizi çok duygulandırmıştı. Sakarya'da bir organizasyon yapmayı hayal ediyordum, o da bu maçla denk geldi. Sevgili Başkanımız Ali Koç'tan rica ettik, o da sıcak karşıladı" şeklinde konuştu.