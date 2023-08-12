Adalet Bakanı, Başkan'ın oğlunu soruşturması için özel danışman atadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanı Merrick Garland, Başkan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden soruşturması için özel danışman atadığını duyurdu.



Karar, 2024 ABD başkanlık seçimleri öncesinde tekrar aday olacağını açıklayan Biden'ın oğlu hakkındaki soruşturmanın derinleştirilmesinin önünü açmış oluyor.



Garland, Başkan Biden'ın oğlunun mali ve ticari ilişkilerini soruşturan Delaware merkezli federal savcı David Weiss'i özel danışman olarak atadığını bildirdi.



"Konuyla ilgili olağanüstü koşulları göz önünde bulundurarak, kendisini özel danışman olarak atamanın kamu yararına olacağı sonucuna vardım." diyen Bakan Garland, düzenlediği basın toplantısında, "Sayın Weiss'ın atanması, Amerikan halkı için bakanlığın özellikle hassas konularda hem bağımsızlık hem de hesap verebilirlik konusundaki kararlılığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.



Garland, bu sözlerle bakanlığının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı olduğunun altını çizdi.



Söz konusu atama, davaya bakan federal savcının yetkilerinin artırılarak özel danışman statüsüne yükseltilmesi anlamına geliyor.



Atama, oğul Biden davasındaki savunma anlaşması görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir dönemde yapıldı.



Özel Danışman Weiss, atanmasının hemen akabinde yaptığı açıklamada, Hunter Biden'ın olası savunma anlaşması görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından cezai suçlamalarla da yargılanabileceğini söyledi.



Hunter Biden davasını kendi lehine kullanmak isteyen Cumhuriyetçiler ise, Kongre'de oğul Biden'ın işinden fayda sağladığını iddia ettikleri baba Biden hakkında görevden alma (azil) soruşturması başlatılmasını isteyen açıklamalar yaptı.



Cumhuriyetçiler bir yandan da Hunter Biden'ı, Joe Biden, eski Başkan Barack Obama'nın yardımcısıyken (2009-2017) babasının bağlantılarından ve isminden faydalanarak Ukrayna ve Çin'de şüpheli işler yapmakla suçluyor.



Bir yandan da Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde Hunter Biden'ın iş ilişkilerine yönelik kendi soruşturmalarını yürütüyor.



Ancak Başkan Biden'ın, oğlunun girişimlerinden 'kazanım elde ettiğine' dair herhangi bir kanıt şu ana kadar bulunabilmiş değil.



Weiss, haziran ayında Hunter Biden'a karşı vergi dolandırıcılığı ve yasa dışı silah bulundurma suçları yöneltmiş, federal bir yargıç ise savcılıkça yapılan savunma anlaşması önerisini kabul etmemişti.



Hukukçu analistler, atamanın Cumhuriyetçilerden gelen siyasi baskıya bir yanıt mı olduğu yoksa Hunter Biden'ın iş ilişkilerine yönelik daha geniş kapsamlı bir soruşturmaya mı işaret ettiği konusunun net olmadığının altını çiziyor.



Keza olası geniş kapsamlı soruşturmanın başka cezai suçlamalara yol açıp açmayacağı da net değil.