Görme engelliler için 3 boyutlu artırılmış gerçeklik kamerası geliştirildi

Dünyanın en büyük start-up kampüsü Station F'e kabul edildi

Proje, mühendislik okulları öğrencilerinin kurduğu start-up firmalarının yer aldığı kuluçka merkezlerine maddi ve manevi destek sağlayan 21st by CentraleSupelec girişimi tarafından seçildi. Bu girişim SonarVision'daki genç mühendislere test, finansman, girişimci koçluğu, araştırma ve mezun öğrenciler arasındaki iş ağı konusunda geniş çapta destek verecek.

"Bu uygulamanın sezgisel yönü de kuvvetli"





"Yaygın GPS uygulamaları görme engelliler için yön bulma sorununu tam anlamıyla çözmüyor"

SonarVision'ın CEO'su Daix, Google Maps ve Apple Maps gibi yaygın şekilde kullanılan uygulamaların görme engelli insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmadığını ve ekran okuyucularla kullanımının zor olduğunu belirtiyor ve ekliyor:

Fransa'da SonarVision adlı şirket, yüksek hassasiyetli GPS takibi ve konuma göre (uzamsal) 3 boyutlu seslerden elde ettiği verilerle görme engelli özel insanların büyük şehirlerde tek başlarına rahatça dolaşmalarına yardımcı olan bir cep telefonu uygulaması geliştirdi.Uygulama, kullanıcıyı doğru rotaya yönlendirebilmek için 3 boyutlu ses olarak bilinen "uzamsal ses" dalgalarıyla artırılmış gerçeklik (Augmented reality-AR) haritası çıkarıyor.SonarVision'ın kurucu ortağı ve tepe yöneticisi (CEO) Nathan Daix, "3 boyutlu sesleri doğru yönlerden elde ederek çok basit bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kullanıcı, sesin geldiği yöne dönüyor ve sonra gitmeye hazır. İşte bu kadar kolay." diyerek uygulamanın pratikliğini vurguluyor.Uygulama şu anda geliştirme ve deneme aşamasında olmasına rağmen genç start-up firma 2023 bitmeden ürünü piyasaya sunmayı hedefliyor.Nathan Daix, uygulamanın Paris'te sorunsuz bir şekilde çalıştığını ve diğer büyük Avrupa başkentlerine de "oldukça kolay" bir şekilde adapte edilebileceğini söylüyor.SonarVision ayrıca Paris'te bulunan ve dünyanın en büyük start-up kampüsü olan Station F'de de yer alacak.Halihazırda görme engellilerin kullandığı ve onları yolda yürürken çevredeki hareketli nesneler ve yollar konusunda uyaran Blindsquare ve Soundscape gibi uygulamalar mevcut.Ancak SonarVision'ın katma değeri çok daha yüksek. Görme engelli kullanıcılar bu aplikasyonla A noktasından B noktasına "olağanüstü yüksek hassasiyetli bir GPS" ile çok daha güvenli bir şekilde gidebilecek.Uygulama ayrıca yolda yürürken ortaya çıkabilecek tüm tehlikelere karşı sezgisel bir uyarı özelliğine sahip."Bu uygulamaların en sinir bozucu yanlarından biri de hassas olmamaları. GPS şehirlerde yoğunluk yoksa yaklaşık 4 ila 5 metre hassasiyetle çalışıyor. Ancak sinyallerin zayıf olduğu yerlerde bu hassasiyet 10 metreye kadar çıkabiliyor. Uygulama kullanımlarının yüzde 30'unda bu sorunla karşılaşıyorsunuz.""GPS size otobüs durağına vardığınızı söylüyor. Ancak siz hala yolun karşı tarafındasınız. Bu karmaşık durum kullanıcıya nerede olduğuna dair hiçbir fikir vermiyor."