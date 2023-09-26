Adalet Bakanı Tunç’tan AİHM’e tepki: Yetkisini aştı

Bold Medya'da yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), KHK’lı ihraç öğretmen Yüksel Yalçınkaya’nın başvurusunda adil yargılanma hakkı, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi ile toplanma ve örgütlenme özgürlüğünün ihlaline karar verdi. 17 üyeli AİHM’de bir üye karara muhalefet etti. Kararda, Türk yargısının ByLock’u neredeyse otomatik bir suç karinesi gibi gördüğünü, bu durumun başvurucunun kendisini aklamasını neredeyse imkansız hale getirdiğine dikkat çekildi. Türkiye’den ByLock’ta açılan binlerce davayı çözmek için genel önlemler alması istendi



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM’nin kararına tepki gösterdi



Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AİHM’in bugün açıkladığı kararında, Türkiye mahkemeleri tarafından yapılan yargılama sonucunda Hizmet Hareketi mensubu olduğu tespit edilen bir kişinin başvurusuna ilişkin ihlal kararı verdiğini söyledi.



“İlk derece mahkemesinden, istinafa, Yargıtay’dan Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) her derecedeki yargılama makamlarımızın delilleri yeterli gördüğü bir dava hakkında, AİHM’in yetkisini aşarak delil incelemesi yapmak suretiyle ihlal kararı vermesi kabul edilemez” ifadesini kullanan Tunç, AİHM’in bir temyiz mahkemesi olmadığını belirtti.



AİHM kendi içtihatlarında defalarca delilleri değerlendirme yetkisi olmadığını belirttiğini söyleyen Tunç,



“Ulusal mahkemelerce yapılan hukuk kurallarının uygulanması, yorumlanması ve delil değerlendirmesinin kendi incelemesinin konusu olamayacağını vurgulamıştı. Ancak AİHM, bugün açıkladığı Yalçınkaya kararında, bu yerleşik içtihadından ayrılmıştır. AİHM açıkça delil değerlendirmesi yapmak suretiyle yetkisini aşmış ve ulusal mahkemelerin hukuk kurallarının uygulanması ve delil değerlendirme yetkisini inceleme konusu yapmıştır” dedi.



Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik soruşturmada iki ayrı yakalama kararı bulunan bir kişiyi Büyük Daire duruşmasında başvuranın temsilcisi olarak kabul etmesini eleştiren Tunç, “AİHM, tarafsız bir yargılama yapmayacağını en baştan belli ederek hukuka ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı bir karar vermiştir. Ülkemiz, ulusal mevzuata ve uluslararası yükümlülüklere uygun olarak yaptığı terörle mücadelesinde kararlılığını sürdürecektir” dedi.