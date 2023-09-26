Samanyolu Haber /Dünya / AİHM’den bir ihlal kararı daha: Tazminata hükmetti /26 Eylül 2023 20:50

AİHM’den bir ihlal kararı daha: Tazminata hükmetti

AİHM, tutukluyken mektupları taranarak UYAP'a kaydedilen 90 kişinin 'Özel ve Aile Hayatı'nın ihlal edildiğini belirterek Türk Hükümeti'nin tazminat ödemesine hükmetti.

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Bold Medya'da yer alan habere göre avukat Kadir Öztürk Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) tutukluyken mektupları taranarak UYAP’a kaydedilen 90 kişinin ‘Özel ve Aile Hayatı’nın ihlal edildiğini belirterek Türk Hükümeti’nin tazminat ödemesine hükmettiğini duyurdu.

Öztürk’ün paylaştığı bilgilere göre, Türkiye genelinde farklı ceza infaz kurumlarında tutulan hükümlü ve tutukluların mektuplarının, hukuksuz bir şekilde herhangi bir yasa dayanağı olmaksızın taranarak Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP)’ne kaydedilmesi ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ihlal kararı verdi.

AİHM, söz konusu hukuksuz uygulamanın kaynağını teşkil eden Adalet Bakanlığı’nın ve de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün yazılarının yeterli “niteliğe” sahip bir “yasa” olarak kabul edilemeyeceğini, yeterli korumayı ve kamu makamlarının Sözleşme ile güvence altına alınan haklara yönelik keyfi saldırılarını önlemek için gerekli yasal kesinliği karşılamadığını belirtti.

Sonuç olarak, AİHM, hükümlü ve tutukluların mektuplarının UYAP kaydedilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinin 2. fıkrası anlamında “yasayla öngörülmüş” olarak kabul edilemeyeceğine karar vererek bu maddenin ihlal edildiğine hükmetti.

AİHM kararında avukat ile temsil edilen ve de masrafını delillendiren başvurucular bakımından ayrıca masraf ödenmesine hükmetti. Türk Hükümeti üç ay içerisinde söz konusu tazminatları ilgililerin hesaplarına yatıracak.”
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