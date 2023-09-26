Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye ile birlikte 32 ülkeye karşı "iklim davası" başlıyor /26 Eylül 2023 22:03

Türkiye ile birlikte 32 ülkeye karşı "iklim davası" başlıyor

Altı Portekizli çocuk ve genç tarafından 32 ülke aleyhinde açılan "İklim Davası"nın ilk duruşması Çarşamba günü yapılacak. Davalı ülkeler arasında Türkiye'de yer alıyor.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) yarın, yaşları 11 ile 24 arasında değişen altı çocuk ve genç tarafından daha önce, iklim krizini tetikledikleri ve kendi kuşaklarının geleceğini tehlikeye attıkları gerekçesiyle, aralarında Türkiye'nin de olduğu 32 ülke aleyhine açtığı dava görüşülecek.

AİHM'de görüşülecek dava, Avrupa'da medya ve çeşitli çevre örgütleri tarafından, "tarihi" ve "tüm zamanların en büyük iklim davası" gibi ifadelerle vurgulanıyor. Davacıların yaşı kadar, dava edilen ülke sayısının çokluğu da söz konusu davayı benzerlerinden ayırıyor. Davacı grubun sözcüsü, haklarında dava açılan ülkelerin, mahkeme salonunda 80'den fazla avukat tarafından savunulacağını, kendilerini ise sadece altı avukatın temsil edeceğini dile getirdi.

Karar büyük olasılıkla 2024'te açıklanacak

Portekizli davacıların, tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yanı sıra, Türkiye, Norveç, Rusya, İsviçre ve İngiltere'ye karşı AİHM tarafından haklı bulunması durumunda, Mahkeme söz konusu ülkeleri iklim koruma hedefleri ile ilgili daha katı hedefler belirlemeye ve bu hedefleri tutturmaya zorlayabilir. Ancak mahkeme sürecinin önümüzdeki yıla sarkması ve kararın 2024'te açıklanması bekleniyor.

Portekizli altı çocuk ve genç başta 33 ülkeden davacı olmuş, bu ülkeler arasında yer alan Ukrayna'ya, Rusya'nın saldırması üzerine davacılar bu ülkeyi dava edilen ülkeler listesinden çıkarma kararı almıştı.
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