Galatasaray erteleme maçında İstanbulspor’u tek golle devirdi

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.





Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor-Galatasaray maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı. Sarı kırmızılılar ilk yarıda bulduğu tek golle 3 puanın sahibi oldu.Ligde son 5 maçını kazanan Galatasaray, İstanbulspor engeleni de aşarak 6’da 6 yaptı. Cimbom resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip o tarihten bu yana kaybetmedi.İstanbulspor deplasmanında 37. dakikada penaltı kazanan sarı kırmızılılar Icardi’nin vuruşunda golü bulamadı. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başın geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleye vurmak yerine topa dokunarak arkadan gelen Mauro Icardi’ye bıraktı. Mauro Icardi, uygun durumda yerden vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.42. dakikada Galatasaray, Mauro Icardi’nin golüyle maçta öne geçti. Angelino’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden pasıyla ceza alanı hemen içinde Mauro Icardi’yi gördü. Mauro Icardi, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci David Jensen’in sağından ağlarla buluşturdu.İkinci yarıda baskısını sürdüren Galatasaray ikinci gol için bulduğu fırsatları kaçırdı. Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışından attığı müthiş şut direkte patladı.79’da Abdülkerim Bardakcı’nın arka direkte attığı 2. gol VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray 3 puanı attığı tek golle aldı. Bu sonucun ardından sarı kırmızılı ekip puanını 16’ya çıkarıp maç fazlasıyla liderliği aldı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.Galatasaray cumartesi günü ligde Ankaragücü’nü ağırlayacak, İstanbulspor ise aynı gün Antalyaspor’u konuk edecek.