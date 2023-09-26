Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray erteleme maçında İstanbulspor’u tek golle devirdi /26 Eylül 2023 22:14

Galatasaray erteleme maçında İstanbulspor’u tek golle devirdi

Galatasaray 3. haftanın erteleme maçında karşı karşıya geldiği İstanbulspor'u ilk yarıda Icardi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar 6'da 6 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında ertelenen İstanbulspor-Galatasaray maçı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı. Sarı kırmızılılar ilk yarıda bulduğu tek golle 3 puanın sahibi oldu.

Ligde son 5 maçını kazanan Galatasaray, İstanbulspor engeleni de aşarak 6’da 6 yaptı. Cimbom resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip o tarihten bu yana kaybetmedi.

PENALTI KAÇTI

İstanbulspor deplasmanında 37. dakikada penaltı kazanan sarı kırmızılılar Icardi’nin vuruşunda golü bulamadı. Penaltı vuruşunu kullanmak için topun başın geçen Kerem Aktürkoğlu, kaleye vurmak yerine topa dokunarak arkadan gelen Mauro Icardi’ye bıraktı. Mauro Icardi, uygun durumda yerden vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.

ICARDI YİNE SAHNEDE

42. dakikada Galatasaray, Mauro Icardi’nin golüyle maçta öne geçti. Angelino’nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden pasıyla ceza alanı hemen içinde Mauro Icardi’yi gördü. Mauro Icardi, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla topu kaleci David Jensen’in sağından ağlarla buluşturdu.

İlk yarı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

KEREM DİREĞE TAKILDI

İkinci yarıda baskısını sürdüren Galatasaray ikinci gol için bulduğu fırsatları kaçırdı. Kerem Demirbay’ın ceza sahası dışından attığı müthiş şut direkte patladı.

79’da Abdülkerim Bardakcı’nın arka direkte attığı 2. gol VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray 3 puanı attığı tek golle aldı. Bu sonucun ardından sarı kırmızılı ekip puanını 16’ya çıkarıp maç fazlasıyla liderliği aldı. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.

Galatasaray cumartesi günü ligde Ankaragücü’nü ağırlayacak, İstanbulspor ise aynı gün Antalyaspor’u konuk edecek.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray erteleme maçında İstanbulspor’u tek golle... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:27:47