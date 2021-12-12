'Adalet duvarı' önünden dünyaya mesaj: Kutlamak varken neden hala haklarımızı savunmak zorundayız?

Londra merkezli Human Rights Solidarity (İnsan Hakları Dayanışma) Derneği, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde Başbakanlık binası önünde etkinlik düzenledi. Dernek gönüllüleri, gerilmiş brandalardan 8 metre genişliğinde temsili duvar oluşturdu.



Etkinliğe davet edilen hak savunucuları ve bölgeden geçenler, adalet ve insan hakları konulu temennilerini duvara yazdı. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki hak ihlalleri, mesajlara yansıdı. Uygurların, Filistinlilerin ve Latin Amerikalıların hak mücadelelerine atıfta bulunan ifadelerin yanı sıra, mahpus gazeteci Hidayet Karaca gibi isimler için dayanışma cümleleri göze çarptı.













Üç saat süren etkinlikte, aktivistler sosyal mecralardan canlı yayınlarla, çeşitli mesajlar verdi. Asiye Betül Akyüz, İnsan Hakları Günü'nün kutlamadan ziyade on yıllardır hak taleplerini içeren protestolara sahne olduğuna vurgu yaptı. Akyüz, otoritelere şu soruyu sordu: Kazanımların bayramını yapmak varken, neden hala haklarımızı korumak zorunda kalıyoruz?









KERİM BALCI: YORUCU OLSA DA MÜCADELEYE DEVAM

Canlı yayına konuk olan gazeteci yazar Kerim Balcı, 2021'in dünya tarihinde en fazla gazeteci tutuklanan yıl olduğunu hatırlattı. “Hava soğuk, insan hakları mücadelesi yorucu; diktatörlerin ve otoriter liderlerin zulmü hava durumu veya pandemi dinlemiyor.'' diyen Balcı, ihlaller sürdükçe insan hakları mücadelesine devam kararlılığını dile getirdi.

İnsan Hakları Dayanışma Derneği, ayrım gözetmeksizin her türlü insan hakkı ihlaline karşı farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyor, periyodik raporlar hazırlıyor.









İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948'de Paris'teki toplantısında imzalandı. Bu tarih 73 yıldır insan hakları günü olarak kutlanıyor.



