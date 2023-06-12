Adamına göre adalet: Bylock kullandığını itiraf etti ama 'devlet sorun etmedi'

15 Temmuz sonrası, telefonuna Apple store ve Google store’dan iletişim uygulaması Bylock’u indirenlere yönelik başlatılan operasyonlarda on binlerce insan mağdur edildi.







Uluslararası hukuk kurallarının hiçe sayılarak verilen cezalara karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ihlal kararları da uygulanmadı.





Devletin Bylock konusunda çifte standart uyguladığı ortaya çıktı.





Gaziantepli ünlü iş insanı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi telefonunda iletişim uygulaması Bylock yüklü olduğunu açıkladı.





TELEFONUNDA BYLOCK OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Futbol Federasyonu seçimleri öncesinde gazeteci Candaş Tolga Işık’ın programına katılan Mehmet Büyükekşi, telefonda Bylock yüklü olduğunu kabul ederken, devletin bunu sorun olarak görmediğini belirtti.





SIKINTI OLSA GÖREV YAPMAYA DEVAM EDEMEZDİM

Aylar önce yaptığı açıklaması ile şu günlerde yeniden gündem olan Büyükekşi, “Benim 2 telefonum var. Bir tanesi özel kalemimde duruyor. Onda bylock yüklüydü. Sıkıntılı bir durum olsa zaten, ben o kurumlarda görev yapmaya devam edemezdim” açıklamasında bulundu.