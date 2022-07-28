Adana’daki 'ithal atıkları' araştırmak isteyen gazeteciler alıkonarak darp edildi

Vedat Örüç’ün Twitter’dan aktardığına göre iki gazeteci bugün, Adana Geri Dönüşümcü Sanayiciler Sitesi’nde Akbulut G.D. ve Akgül G.D. firmalarının patron ve çalışanları tarafından alıkondu; sözlü tacize, hakarete maruz kaldı ve dövüldü.





Örüç, durumlarının iyi olduğunu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra firmalar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.





DİSK Basın-İş, gazeteciler hakkında destek mesajı paylaştı: “Gazeteci Vedat Örüç ve Elif Kurttaş, haber takibindeyken alıkonularak darp edildi. Sorumluları belli olan bu suç cezasız kalmayacak, failleri yargı karşısında hesap verecek. Sonuna kadar takipçisi olacağız.”

