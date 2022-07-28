Samanyolu Haber /Gündem / Adana’daki 'ithal atıkları' araştırmak isteyen gazeteciler alıkonarak darp edildi /28 Temmuz 2022 10:03

Adana’daki 'ithal atıkları' araştırmak isteyen gazeteciler alıkonarak darp edildi

Adana’da ithal atıkları araştırmak isteyen gazeteciler Vedat Örüç ve Elif Kurttaş, geri dönüşüm firmalarının patron ve çalışanları tarafından alıkonarak dövüldü.

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Vedat Örüç’ün Twitter’dan aktardığına göre iki gazeteci bugün, Adana Geri Dönüşümcü Sanayiciler Sitesi’nde Akbulut G.D. ve Akgül G.D. firmalarının patron ve çalışanları tarafından alıkondu; sözlü tacize, hakarete maruz kaldı ve dövüldü.

Örüç, durumlarının iyi olduğunu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra firmalar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

DİSK Basın-İş, gazeteciler hakkında destek mesajı paylaştı: “Gazeteci Vedat Örüç ve Elif Kurttaş, haber takibindeyken alıkonularak darp edildi. Sorumluları belli olan bu suç cezasız kalmayacak, failleri yargı karşısında hesap verecek. Sonuna kadar takipçisi olacağız.” 
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