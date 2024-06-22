Samanyolu Haber /Gündem / Adana'da damat dehşeti: 4 ölü /22 Haziran 2024 18:26

Adana'da damat dehşeti: 4 ölü

Adana'da Hakim Eba (23), tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile kayınpederi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü.

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Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde Hakim Eba, boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Burada Hakim Eba ile eşi Şükran Eba arasında tartışma çıktı.

YENİ DOĞAN ÇOCUĞUNU ALIP KAÇTI

Hakim Eba, tartışma sırasında yanındaki tabancayla eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi vurulan 4 kişinin de öldüğünü belirledi. Ölenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis ekipleri, Hakim Eba’nın yakalanması için çalışma başlattı.
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