Samanyolu Haber /Politika / 'Aday olmayacağım, yoruldum, yapabilecek arkadaşlar gelsin yapsınlar' /22 Temmuz 2023 23:50

'Aday olmayacağım, yoruldum, yapabilecek arkadaşlar gelsin yapsınlar'

CHP’nin belediye başkanları toplantısında, belediye başkanlardan biri Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdı. Kılıçdaroğlu’nun “Yapabilecek arkadaşlar gelsin yapsınlar. Muharrem İnce imza toplayamamıştı. ‘Gidin imza toplayın’ dedim. Kotayı 5’e indirdim. Çıksın kim çıkacaksa” dediği öğrenildi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Toplantı dört saat sürdü. Toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı.

Medyascope'tan Cansu Timur'un haberine göre, toplantıda başkanlardan biri Kılıçdaroğlu’na, “Sayın Genel Başkanım istifa edin” dedi. Toplantıya katılan bir başkanın aktardığına göre Kılıçdaroğlu çağrıya “Hakkınız” diyerek yanıt verdi.

“ADAY OLMADIM, ADAY GÖSTERİLDİM”

Kılıçdaroğlu’nun istifa çağrısına sakin bir şekilde yanıt verdiğini belirten başkan Kılıçdaroğlu’nun sözlerini aktardı:

“Genel Başkan ‘Hakkınız’ dedi. Ben hiçbir yere aday olmadım, hep aday gösterildim. Baykal ‘Grup başkanvekili olacaksın’ dedi. Oldum. ‘Hiçbir yere aday olmayacağım. Partidekiler aday olacaksın derse o görevden kaçmam’ dedi.”
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