Samanyolu Haber /Spor / Real Madrid’de Arda Güler antrenmana katılmadı /22 Temmuz 2023 23:30

Real Madrid’de Arda Güler antrenmana katılmadı

Real Madrid'in sezon öncesi çalışmalarında dikkat çeken bir performans ortaya koyan Arda Güler, son antrenmana çıkmadı.

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Sözcü'de yer alan habere göre İspanyol devi Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, yeni takımının son antrenmanında yer almadı.

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’nın haberine göre 18 yaşındaki orta saha, sağ bacağındaki rahatsızlık nedeniyle idmana katılmadı. Sezon öncesi kampın en göze çarpan oyuncularından biri olan Arda Güler, kulüp doktorlarının önerisiyle tedbirli olarak antrenmana çıkmazken belirli bir program dahilinde salonda çalıştı.

Kamp çalışmalarına ABD’de devam eden Real Madrid, burada 24 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00’te İtalyan ekibi Milan ile karşılaşacak.
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