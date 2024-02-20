CHP Hatay Belediye Başkanı Adayı Lütfü Savaş, Hatay'da miting düzenledi. Hataylılara seslenen Savaş, "Ben aday olmasaydım iktidar yüzde 60'larla, yüzde 65'lerle seçimi kazanırdı. Atatürk'ün emanetini bizi yalnız bırakanlara teslim edemezdik" diye konuştu.







Savaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:





YOLLAR ZORLU, YOLLAR ÇETREFİLLİ

İnsanlar için en önemli duygu sevgidir. Bundan daha önemli bir şey vardır ki o da sevildiğini hissetmektir. Sizi seviyorum ama sizin beni ne kadar sevdiğinizi son 2 günde öğrendim. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz yolların, sarp, ince ve çok uzun olduğunu bilmiyorduk. Yollar zorlu, yollar çetrefilli.







ŞARKI SÖYLEMEKLE, TOP OYNAMAKLA OLMUYOR

15 yıldır Hatay'da emanet bana teslim. Şimdi emaneti kime teslim edersiniz? Sizin için en önemli kim, aileniz... Bunu güvenilir birine teslim edersiniz. Bu güven de parayla, şöhretle, şarkı söylemekle, top oynamakla olmuyor. Bu güven sizin hayattaki duruşunuzdur. Güven her şeyin başı. Bana güvenebilirsiniz.





BEN ADAY OLMASAM İKTİDAR YÜZDE 60-65'LERLE KAZANIRDI

"Tekrar geleceğiz" diyenler için aday oldum. Bu vatan bizim. Bu seçim CHP ile iktidar arasında geçecek bir seçim değil. Bu seçim Atatürk'ün emanetine sahip çıkanlarla Atatürk'ün emanetini pas geçenler arasında olacaktır. Ben aday olmasaydım iktidar yüzde 60'larla, yüzde 65'lerle seçimi kazanırdı. Atatürk'ün emanetini bizi yalnız bırakanlara teslim edemezdik. Biz sevdamızdan vazgeçmiyoruz. Her türlü kumpasa rağmen bana güvenip Hatay'ı bize emanet eden Sayın Genel Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.







