Adaylık sonrası ilk anketten Erdoğan'a kötü haber

ORC Araştırma, Altılı Masa’da 3 Mart’ta yaşanan adaylık krizi sonrası 28 ilde yaptığı anket sonuçlarını yayımladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer aldığı ankette katılımcıların yüzde 56,8’inin Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veririm dediği görüldü.
ORC Araştırma, 3 mart tarihinde Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizi sonrası 4-6 Mart tarihleri arasında 28 ilde 1850 katılımcı ile yaptığı anket çalışmasını yayımladı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışması halinde katılımcıların oy tercihlerinin sorulduğu ankette, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na verilen desteğin yüzde 56,8 seviyesinde olduğu görüldü.
Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın ise yüzde 43,2 seviyesinde kaldığı görüldü.