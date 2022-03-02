Samanyolu Haber /Gündem / Adem Yavuz Arslan: Erdoğan 28 Şubatçıların hayalini kuramadığı şeyler yaptı /02 Mart 2022 18:27

Adem Yavuz Arslan: Erdoğan 28 Şubatçıların hayalini kuramadığı şeyler yaptı

Adem Yavuz Arslan, 28 Şubat’ın yıldönümü ve Erdoğan’ın Rusya ile Batı arasındaki tercihlerine dair önemli tespitler yaptı. Arslan, “Erdoğan, 28 Şubatçıların hayalini bile kuramadığı şeyleri yaptı” derken, Ukrayna’daki savaşla ilgili olarak da “Erdoğan’ın Batı’dan yana yer alması çok kolay değil. Çünkü Erdoğan, Putin’den çok korkuyor” dedi.

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Gazeteci Adem Yavuz Arslan, kendisine ait Youtube kanalında “Putin sana söylüyorum, Erdoğan sen anla! İşgal neleri değiştirecek?” başlığı ile yayınladığı videosunda, 28 Şubat döneminde yaşananlar ve Erdoğan’ın icraatlarına dair değerlendirmelerde bulundu. “Erdoğan rejimi bugünün 28 Şubat’ın darbeci paşalarına rahmet okutacak vaziyette” diyen Arslan, şunları ifade etti: “28 Şubat’ın kudretli generalleri yaşananlara bakıp, ‘Ya bunu biz bile hayal edememiştik. Bu kadarını biz bile düşünememiştik, yapamamıştık’ diyorlar. Zaten Erdoğan’dan ölümüne nefret eden eski askerlerin, ulusalcı generallerin, Perinçek’in kadrolarının “Aman Erdoğan’a bir şey olmasın. Aman Erdoğan hayattayken cemaatin kökünü kazıyalım” meselesini sürekli söylemeleri de bundan. Çünkü Erdoğan, onların hayalini bile kuramadığı şeyleri yaptı.”

28 ŞUBAT ERDOĞAN’IN YANINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİLMİŞ

Arslan, 28 Şubat’ı 3-4 yıllık bir gazeteci olarak yaşadığını belirtti O dönem, Demokratik Sol Parti heyetiyle birlikte gittiği Bosna Hersek’te yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı: “Saraybosna’dan Türk birliğinin olduğu Zenica’ya giderken askerler akredite olmadığım için beni otobüsten indirdi. Çok üzülmüştüm. Türk askeri tarafından, yağmurlu bir günde, gazetecilerin olduğu otobüsten suçlu gibi indirildim. Heyet gitti, ben orada kaldım. Çünkü ben Zaman’da çalışıyordum. Ama şimdi bakıyorum, AKP döneminde gazetelerimiz TOMA’larla basıldı, gazeteci arkadaşlarımız hapiste, bizler sürgündeyiz. Kurumların mal varlıkları, arşivler yağmalandı. Yüzlerce gazeteci tutuklandı. Bu cepheden bakıldığı zaman 28 Şubat hiçbir şey değilmiş. Aslında 28 Şubat’takilerin hayalini kurduğu her şeyi bugün Erdoğan yapıyor.”

ERDOĞAN PUTİN’DEN ÇOK KORKUYOR

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve bunun Erdoğan açısından sonuçlarına dair tespitlerini ifade eden Arslan, “Erdoğan açısından şöyle bir yol ayrımı var: ‘Hem Rusya’yı hem ABD’yi idare edeyim. Hem de arada kendi düzeni kurayım’ diyemeyecek, bir tercih yapmak zorunda kalacak. Ya Batı’dan yana yer alacak ya da Rusya’dan” dedi.  Erdoğan’ın Batı’dan yana yer almasının kolay olmadığını belirterek, şöyle konuştu: “Çünkü Erdoğan Putin’den çok korkuyor. Putin, ne Biden ne de AB liderleri gibi birisi. Putin’in elinde Erdoğan’ın canını yakacak çok fazla malzeme var. Erdoğan için ‘Biden mı, Putin mi kabus?’ derseniz, ABD’deki Halkbank davası ve diğer dosyalar, evet onlar Erdoğan için bir sıkıntı ama Erdoğan için asıl korku Putin. Çünkü Putin’in sağı solu belli değil. Ne yapacağını öngöremiyorsunuz.”  

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