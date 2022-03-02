Samanyolu Haber /Gündem / Skandal: Bozulan 'TRT-Dijitürk' davasında askeri öğrencilere yine müebbet verildi /02 Mart 2022 18:48

Skandal: Bozulan 'TRT-Dijitürk' davasında askeri öğrencilere yine müebbet verildi

Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yenden görülen TRT-Digitürk davasında askeri öğrencilere yine ‘müebbet hapis’ cezası verildi. Davada 1’i astsubay, 37’si askeri öğrenci toplam 38 sanık bulunuyor.

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Yargıtay'ın bozduğu TRT-Dijitürk davasında yerel mahkeme, yine skandal bir karara imza attı. Askeri öğrencilere bir kez daha 'darbeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet hapis cezası verildi. Avukat Kemal Uçar'ın verdiği bilgiye göre mahkeme 37 harbiyeli öğrenciye müebbet verirken 2 öğrenciye tahliye kararı çıktı. 

Duruşmayı izleyen CHP’li Milletvekili Avukat Sezgin Tanrıkulu, “Askeri öğrencilere, o yaşları ufak gençlere adil, bağımsız ve tarafsız olmayan bir süreçten sonra bugün yeniden müebbet hapis cezası verildi. Söyleyecek söz bulamıyorum…” ifadelerini kullandı.


 
Öğrencilerin avukatlarından Kemal Uçar ise konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:  “Hava Harp Okulu öğrencilerinin yargılandığı TRT- Digitürk Darbe davasında; 11 harbiyeliye darbeye teşebbüse yardım etmekten, 26 Harbiyeliye darbeye teşebbüs etmekten cezalar yağdırdılar. Tutuklulardan sadece 2 Harbiyeli’nin tahliyesine karar verildi. Allah zalimleri kahretsin!”



YARGITAY, MAHKUMİYET KARARLARIN BOZMUŞTU

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinin 19 Ocak 2018’de sanıklar hakkında verdiği karar, istinaf mahkemesince onanmış, ardından da Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti. Daire, eski albay Hamdi Acar, eski binbaşı Ali Akkaş ve eski yüzbaşı Fatih Aksoy’un da aralarında bulunduğu 20 sanığa ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat hükmünü onamıştı.

Olay tarihinde askeri öğrenci olan 37 sanığa ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozan Daire, bu sanıkların eyleminin ‘anayasayı ihlal suçuna yardım’ı oluşturacağına hükmetmişti. Daire, müebbet hapis cezası alan eski astsubay Mehmet Rauf Çağmar’a verilen cezayı da bozmuştu. Karar üzerine yargılama yeniden yapıldı. Ancak değişen bir şey olmadı. Bugün görülen duruşmada askeri öğrencilere yine ceza yağdırıldı.
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