Türkiye'de yeni dönem: Maske, HES ve test kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle bugün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.







"Bugün size corona yasaklarındaki serbestliği sunacağım" diyen Koca "Bilim Kurulumuz, coronadaki gelişmelere öneri sundu. Şu anda coronanın Türkiye’yi daha az etkilediğini söylemek istiyorum. Bir süredir sizlere coronanın gündemden kalktığını duyurmuştuk. Salgının biteceğini anladığımızda bazı kısıtlamaları kaldırdık. Koronavirüste bundan sonra mücadelenin aşıyla verileceğini biliyoruz.

Birazdan açıklayacağımız kararlar tam mutabakatla alınan kararlar değil." ifadelerini kullandı.





Bakan Koca yeni kararları ise şöyle açıkladı:





1. Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz







2. Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.





3. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.





4. Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.





OKULLARLA İLGİLİ YENİ KARAR

5. Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.





Birbirimizin yüzünü, gülüşünü özledik. Az değil 2 yıl. Normale dönüşün son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Yaşam tek duygu ve tek konu ile sürdürülemez.





Alınan kararlar salgının düşüşe geçtiği realitesine dayanmakta, hayatımızın ihtiyaç duyduğu psikolojik rehabilitasyonu amaçlamaktadır.

Bakanlık adına en iyisini yapmayı, en doğru kararı vermeyi amaçladığımızdan kimsenin kuşkusu olmayacaktır.





Bir kişi salgın bitmedi ya da salgın bitti dediğinde somut gerçek değişmiyor. Salgın etkisini yitirdi, gözle görülür gerçek budur. Salgın kelimesine eskisi kadar vurgu yapmaya gerek yoktur. Salgını günlük hayatın ana kriteri olmaktan çıkarmalıyız.





Salgınla toplum olarak kısıtlamalar aracılığı ile mücadele etme döneminden hastalıktan bireysel olarak korunma aşamasına geçmeliyiz. Kişisel korunma da istersek süregelen alışkanlıklarımızı sürdürebiliriz.





Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskeyi gerektiğinde hemen takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Özellikle büyüklerimiz, kronik hastalığı olanlarla bir arada iken maske günlük hayatımızın vazgeçilmezi olmalıdır.