Adli Tıp Kurumu'ndan Aysel Tuğluk için yeni rapor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkan Yardımcısı demans teşhisi konulan hasta tutuklu Aysel Tuğluk hakkında Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu hazırlanandı. Rapor, Tuğluk’un yargılandığı Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.4 Şubat tarihli raporda, 2016 yılından beri Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Tuğluk için "Hafif bilişsel bozukluklar tespit edildi" denildi ancak hasta tutuklu Tuğluk'un cezaevinde kalıp kalamayacağına dair bir görüş belirtilmemesi dikkat çekti.Raporun sonuç kısmında Tuğluk’un Kobanê Davası’nda yargılanmasında yer alan suçlamalar sıralanarak, "Suç tarihini kapsayan dönemde ceza sorumluluğunu etkileyecek mahiyet ve derecede herhangi bir akli arızaiçinde olduğuna delalet edecek tıbbi bulgu ve belge görülmediği" ifade edildi ve "Ceza sorumluluğunun tam olduğu kanaat ve mütalaa olunur" denildi.Raporda ayrıca Tuğluk’un 1-4 Şubat arasında gözlem altında tutulduğu yer aldı. ATK Gözlem İhtisas Dairesi tarafından yazılan 25 sayfalık raporda Tuğluk hakkında Kocaeli Devlet Hastanesi’nin ve ATK’nin önceki değerlendirmelerine de yer verildi.Raporun sonunda yapılan günlük viziteler ile hemşire ve personelin günlük değerlendirme formundan alınan bilgilere göre; Tuğluk'un düzenli uyuduğu ve beslendiği, çevresiyle uyumlu olduğu, davranış bozukluğu göstermediği öne sürüldü.Raporda Tuğluk’un şu anda muhalif olduğu için içeride tutulduğunu, silahlı herhangi bir şey yapmadığını, silahlı hareketlerin karşısında durduğunu, 5 yıldır cezaevinde tutulduğunu, yaklaşık 2 yıldır unutkanlığı olduğunu fark ettiği beyanlarına da yer verildi. Tuğluk’un unutkanlığına dair ifadeleri de yer alan raporda Tuğluk’un cezaevinde odanın içinde tutulmazsa düşme riski olduğunu, 2-3 kez düştüğünü ifade ettiği de kaydedildi.