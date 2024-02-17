Samanyolu Haber /Gündem / AFAD’ın deprem yardımlarını göndermediği ortaya çıktı /17 Şubat 2024 10:42

AFAD’ın deprem yardımlarını göndermediği ortaya çıktı

Doğuş Holding’in deprem bölgesine ulaştırılmak üzere AFAD’a teslim ettiği yardımların, bir yıldır depremzedelere gönderilmediği ileri sürüldü. Yardım kolilerinin bir yıl boyunca AFAD’a bağlı İstanbul Yeşilköy’deki İstanbul Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde tutulduğu ortaya çıktı.

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Birgün Gazetesi’nin haberine göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğuş Holding tarafından deprem bölgesine gönderilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) teslim edilen kıyafetler hala deprem bölgesine ulaştırılmadı.

6 Şubat 2023’teki deprem felaketini ardından Doğuş Holding kolilerce sıfır kıyafeti AFAD’a teslim etti. Ancak kıyafetler bir yıl boyunca deprem bölgesine gönderilmedi. Yardım kolilerinin bir yıl boyunca AFAD’a bağlı İstanbul Yeşilköy’deki İstanbul Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde tutulduğu ortaya çıktı.
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