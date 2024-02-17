iPhone 16'dan ilk görüntüler sızdı: Değişiyor mu?

Teknoloji devi Apple, iddiaya göre iPhone 16 serisiyle birlikte akıllı telefonlarında önemli bir tasarım değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.







Yıllardır yatay veya dikdörtgen içerisine konumlandırılmış kameralara yer veren şirket, iPhone 16 modelleriyle bunu değiştirecek. Yeni sızan fotoğraflar, iPhone 16 kamerasını ortaya çıkardı.





IPHONE 16 KAMERASI BÖYLE GÖRÜNEBİLİR



Sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler, iPhone 16’nın kamera modülünü gözler önüne serdi. İddiaya göre Apple, iPhone 12 serisinden bu yana ilk kez dikey olarak konumlandırılmış kameralar kullanacak. Bu da Pro ve düz modeller arasındaki tasarım farkını artıracak.





ShiftDelete'in aktardığı habere göre sızdırılan fotoğraf, son aylarda ortaya çıkan sızıntılar ile eşleşiyor. Daha önce paylaşılan teknik çizim görselleri iPhone 16 ve 16 Plus’ın dikey kamera kurulumuna yer verebileceğini göstermişti. Bu da Apple’ın testlerini hızlandırdığını gösteriyor.





Kameralarda dikey düzene geçmek, Vision Pro’da kullanılan Uzamsal Video gibi geliştirmelere olanak tanıyabilir. Şu anda iPhone 15 Pro ile sınırlı olan Spatial Video, 3D video çekmek için LiDAR tarayıcıyı ve derinlik sensörlerini kullanıyor.





Analistler, dikey olarak konumlandırılacak kameraların Uzamsal Video ve artırılmış gerçeklik özelliklerini kolaylaştıracağını dile getirdi. Ayrıca yeni tasarımla birlikte yıllardır devam eden zincir de kırılmış olacak.





İddialara göre Apple, Samsung Galaxy serisindeki kamera tasarımını iPhone 16 serisine taşıyacak.