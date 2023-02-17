Samanyolu Haber /Gündem / AFAD müdüründen Küstah açıklama: Geç kalmadık! /17 Şubat 2023 09:49

AFAD müdüründen Küstah açıklama: Geç kalmadık!

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, "Geç kalma gibi bir şey söz konusu değil" deyince Habertürk'te program sunucusu Mehmet Akif Ersoy "Enkaza müdahale biz gittiğimizde henüz yapılmamıştı" dedi.

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AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tatar, "Geç kalma gibi bir şey söz konusu değil. Bir afete nasıl müdahale edilmesi gerekiyorsa ilk andan itibaren bu yapılmıştır. Bunu çok net olarak söyleyebilirim. AFAD merkezi yerleşkede 7/24 konaklayan biri olarak söylüyorum, 5 dakika içerisinde devletin bütün kurumları burada toplanmış durumda. Şunu tartışmaktan artık lütfen vazgeçelim" açıklamasında bulundu.

Tatar'ın sözlerinin ardından program sunucusu Mehmet Akif Ersoy şunları söyledi:, "Şunu derseniz bize 'Biz bu süreci atlatıp ondan sonra eksiklerimizi konuşalım' hay hay baş üstüne. Ama 'Geç kalmadık hiçbir şekilde' diyorsanız... Enkaza müdahale biz gittiğimizde henüz yapılmamıştı. Orada AFAD'ın merkezi de zarar görmüştü. Müdahale edecek olanların zaten depremzede olduğu konuşuldu. Hatay'da da Kahramanmaraş'ta da, Adıyaman'da da benzer durumlar vardı."

Tatar, "Şunu demeye çalışıyorum. 110 bin kilometre alana yayılmış bir etki alanından bahsediyoruz. Bu kadar geniş bir coğrafyaya hakikaten müdahale kolay değil. Ülkenin bütün bileşenleri devletin imkanlarını kullanarak bölgeye ulaştılar. Süreç sonuçlandıktan sonra her kurum da kendi içerisindeki özeleştirilerini yaparlar. Ama şu aşamada sizden tek ricamız, bu sürece çok hızlı bir şekilde reaksiyon gösterip katkı sunmak zorunda. Artçı depremler devam ediyor" diye yanıt verdi.
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