AFAD, otellere yerleştirdiği depremzedelere kapıyı gösterdi

"KALICI ÇÖZÜM GEREK"





"NASIL YAŞARIZ?"





"KALACAK YER YOK"





Türkiye’yi sarsan deprem felaketinin ardından özellikle kıyı bölgelerinde yazlık evleri bulunanlar, apart ve oteller kapılarını depremzedelere açtı. Devletten hiçbir yardım talep etmeyen otel işletmecileri ve ev sahipleri deprem mağdurlarını da maddi manevi destekledi. Yaklaşık 34 gündür afetzedeleri misafir eden otel sahipleri turizm sezonu için hazırlıklara başlayacak. Fakat depremzedeler odalarda kaldığı için henüz çalışma yapılamadı. Bazı otel sahiplerinin talebi sonrası AFAD , İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya bölgelerindeki otellerde kalan depremzedelere “31 Mart ve 15 Nisan’a kadar” dedi.Kendi imkânları ile ev tutup gidemeyenler için ise Balıkesir ve Çanakkale’de yurt ve kamuya ait tesislerde kalabilecekleri iletildi. Deprem sonrası çıplak ayaklarla ve montsuz sokağa kendini atan afetzedeler ikinci bir göçe zorlandı. AFAD yetkilileri Balıkesir ve Çanakkale’ye gitmek istemeyen bazı yurttaşlara ise “Deprem bölgesine gitmek istiyorsanız otobüs biletinizi alıp gönderelim” teklifinde bulundu. Ege kıyılarında otel, apart ve yazlık evlerde kalan binlerce depremzede kara kara düşünmeye başladı.Gaziantep’den İzmir’in Çeşme ilçesine ailesi ile birlikte gelen depremzede Suat Özgüneyli, “Oğlum burada okula başladı. Tekrar bilmediğimiz bir yere gideceğiz. Üstelik oradan da başka bir ile gönderilme ihtimali var. Göçebeden farksız olduk. Devletimizden kalıcı çözüm istiyoruz. Kendi ilimde konteynerde yaşamak için destek bekliyoruz. Yoksa, o ilden bu ile sürüklenmek istemiyoruz” dedi.Down sendromlu 9 yaşındaki torunu ve kızı ile otele yerleştirilen 82 yaşındaki depremzede Edip Bilici ise çaresiz kaldıklarını şöyle anlattı:“Başka illere değil memleketime gitmek istiyorum. Yıkılan evimin önünde bir çadır olsa yaşarım. AFAD, bana ‘İstersen Antakya’ya gönderelim. Otobüs biletini de biz alalım’ dedi. İyi de ben buradan otobüse veya otogara nasıl gideceğim. Bilmediğim bir şehre geldim ne param var ne yol biliyorum. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık.”Bir depremzede “Yer bulsak iş yok. Kaldığımız otellerden gidersek ne yapacağız? 10 bin lira yardımı alan depremzede nasıl yaşar” dedi.Alanya’da otelde kalan ve çıkartılan depremzedelerden biri olan Abuzer Karadağlı, “Kalacak yer yok” dedi. Karadağlı sözlerine şöyle devam etti:“Alanya’da 160 bin depremzede ikamet ediyor. Otellerden çıkışlar verildi. Ben kendi aracımla geldim, kendi aracımla gidiyorum. Herkes benim gibi değil. Burada insanlar kaderiyle baş başa bırakıldı. 70 yaşında insanlar, 15 yaşında çocuklar var. İnsanlar şu an sokaktalar. Yol yardımı bile yapılmıyor. Dramatik bir durum var.”