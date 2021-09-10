Afgan gazeteciler gördükleri işkenceyi dünyaya duyurdu

‘Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi’





Daryabi, BBC’ye şunları söyledi: “Beni başka bir odaya götürdüler ve ellerimi arkamdan kelepçelediler. Kendimi savunmamaya karar verdim çünkü beni daha da kötü döveceklerini düşündüm, bu yüzden vücudumun önünü korumak için yere uzandım. İçlerinden sekizi geldi ve beni dövmeye başladı… Sopa, polis sopası, lastik – ellerinde ne varsa. Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi.





‘Kafanı kesilmediği için şanslısın’





Dün başkent Kabil’de kadınların Taliban’ı destekleyen ve Afganistan’ın içişlerine karışan Pakistan’a yönelik protestolarını takip eden Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban gözaltısından çıktıktan sonra gömlek ve pantolonlarını çıkararak yüzleri ve vücutlarında dayak ve kırbaçlamanın yol açtığı yara ve morlukların görüntülerini dünya basınıyla paylaştı.AFP, BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına da konuşan Daryabi ile Nakdi, Taliban tarafından götürüldükleri karakolda cop, elektrik kablosu ve kamçıyla dövüldüklerini, birkaç saat sonra hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakıldıklarını anlattı.Bilincimi kaybedince durdular. Beni hücrelerin olduğu başka bir binaya götürüp bıraktılar. Yaklaşık iki saat sonra bizi serbest bıraktıklarında zorlukla yürüyebiliyordum, ama hızlı yürümemizi söylüyorlardı. Çok ağrım vardı.”Nakdi AFP’ye şöyle konuştu: “Protestonun fotoğraflarını çekmeye başlar başlamaz kameramı elimden almaya çalıştılar. Taliban’ın biri ayağımı başıma koydu, yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar… Beni öldüreceklerini sandım. Neden dövüldüğümü sorduğumda, bana, ‘Kafan kesilmediği için şanslısın’ dediler.”Afgan haber ajansı-kanalı Tolo, kameramanının Taliban tarafından gözaltına alınıp yaklaşık üç saat tutulduğunu açıkladı. BBC, muhabirlerinin protestoları takip etmesinin Taliban tarafından engellendiğini duyurdu. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Taliban’ın son 2 gün içinde en az 14 gazeteciyi gözaltına alıp serbest bıraktığını belirtti.