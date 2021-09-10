Samanyolu Haber /Dünya / Afgan gazeteciler gördükleri işkenceyi dünyaya duyurdu /10 Eylül 2021 11:33

Afgan gazeteciler gördükleri işkenceyi dünyaya duyurdu

Afganistan’daki protestoları takip eden gazeteciler, Taliban tarafından gözaltına alınıp dövüldüklerini ve kırbaçlandıklarının görüntülerini dünya medyasıyla paylaştı.

SHABER3.COM

Dün başkent Kabil’de kadınların Taliban’ı destekleyen ve Afganistan’ın içişlerine karışan Pakistan’a yönelik protestolarını takip eden Etilaatruz gazetesinin muhabiri Taki Daryabi ile foto muhabiri Nematullah Nakdi, Taliban gözaltısından çıktıktan sonra gömlek ve pantolonlarını çıkararak yüzleri ve vücutlarında dayak ve kırbaçlamanın yol açtığı yara ve morlukların görüntülerini dünya basınıyla paylaştı.
 
AFP, BBC gibi Batılı medya kuruluşlarına da konuşan Daryabi ile Nakdi, Taliban tarafından götürüldükleri karakolda cop, elektrik kablosu ve kamçıyla dövüldüklerini, birkaç saat sonra hiçbir açıklama yapılmadan serbest bırakıldıklarını anlattı.

‘Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi’

Daryabi, BBC’ye şunları söyledi: “Beni başka bir odaya götürdüler ve ellerimi arkamdan kelepçelediler. Kendimi savunmamaya karar verdim çünkü beni daha da kötü döveceklerini düşündüm, bu yüzden vücudumun önünü korumak için yere uzandım. İçlerinden sekizi geldi ve beni dövmeye başladı… Sopa, polis sopası, lastik – ellerinde ne varsa. Yüzümdeki yara, suratımı tekmeledikleri ayakkabıların izi.

Bilincimi kaybedince durdular. Beni hücrelerin olduğu başka bir binaya götürüp bıraktılar. Yaklaşık iki saat sonra bizi serbest bıraktıklarında zorlukla yürüyebiliyordum, ama hızlı yürümemizi söylüyorlardı. Çok ağrım vardı.”

‘Kafanı kesilmediği için şanslısın’

Nakdi AFP’ye şöyle konuştu: “Protestonun fotoğraflarını çekmeye başlar başlamaz kameramı elimden almaya çalıştılar. Taliban’ın biri ayağımı başıma koydu, yüzümü betona çarptı. Kafama tekme attılar… Beni öldüreceklerini sandım. Neden dövüldüğümü sorduğumda, bana, ‘Kafan kesilmediği için şanslısın’ dediler.”

Afgan haber ajansı-kanalı Tolo, kameramanının Taliban tarafından gözaltına alınıp yaklaşık üç saat tutulduğunu açıkladı. BBC, muhabirlerinin protestoları takip etmesinin Taliban tarafından engellendiğini duyurdu. ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Taliban’ın son 2 gün içinde en az 14 gazeteciyi gözaltına alıp serbest bıraktığını belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Afgan gazeteciler gördükleri işkenceyi dünyaya duyurdu Sonraki Haber >>

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Messi, Pele'nin bir rekorunu daha tarihe gömdü

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Afganistan büyük bir açlık ve yoklukla karşı karşıya

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

Ahmet Altan: Korkmayın, korkaklık bu kadar övülmesin

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

'Asgari ücret' açıklaması gündem oldu

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

The Matrix 4'ün ilk tanıtım videosu yayınlandı

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Mübariz Mansimov, Mehmet Ağar, Sezgin Baran Korkmaz

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Meksika 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau taşlandı

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Ünlü sanatçı'dan 'göster telefonunu' tepkisi

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti

Taliban Pençşir'e bayrağını dikti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:01