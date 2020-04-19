Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'da virüs saraya sıçradı /19 Nisan 2020 19:13

Afganistan'da virüs saraya sıçradı

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 40 personelde korona virüs görüldüğü öğrenildi.Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor.

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Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışan 40 kişinin koronavirüs (Coivd-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Gani’nin enfekte ya da test olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

Öte yandan testi pozitif çıkan 40 kişinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan idari personel olduğu ve aralarında Ulusal Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkilinin yer aldığı belirtildi.

ÜST DÜZEY YETKİLİLERİN TESTİ POZİTİF 

İngiliz medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Afgan yetkili, devletin üst düzey kademesinde çalışan bir çok kişinin testinin pozitif çıktığını ve enfekte olanların karantinaya alındığı bildirildi.  
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