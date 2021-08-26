Samanyolu Haber /Gündem / Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da /26 Ağustos 2021 12:54

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da

Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı. İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Bu arada, bugün İstanbul'dan kalkacak uçaklarla 2 tahliye seferi daha planlandığı, bu uçuşların talebe bağlı olduğu belirtildi.
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