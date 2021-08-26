Facebook'a İsrail tepkisi

Fransız Tarihçi ve gazeteci Dominique Vidal, Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) onursal Başkanı araştırmacı Taoufiq Tahani ile politikacı Jean-Claude Lefort, İsrail karşıtı eleştirileri sansürleyen Facebook’a karşı bir imza kampanyası başlattı. Change.org internet sitesinde yer alan imza kampanyasında Facebook, İsrail’e hizmet ettiği ve İsrail karşıtı eleştirileri bastırmaya çalıştığı gerekçesiyle eleştirildi.







Bir çok Facebook kullanıcısının sansüre maruz kaldığı vurgulanan kampanya açıklamasında, bu keyfi müdahalenin sosyal medya platformlarının sansür uyguladığı topluluk kurallarına aykırı ırkçı nefreti kışkırtan, şiddet içerikli bir yayına veya kopyalama haklarının ihlaline yönelik olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail’e karşı eleştirel içeriklerin sansürlendiği ya da bazı hesapların kalıcı olarak silindiği ifade edildi. Sansüre maruz kalan içeriklerin İsrail ve Filistin hakkındaki kaynaklara dayanan bilgi, yorum, ve tartışmalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, “Sayfalarımızda silinen ve/veya kaldırılan içerikler, İsrail ve Filistin’deki durum hakkında araştırılmış, kanıtlanmış, güvenilir kaynaklardan alınan bilgiler ve yorumlar. Bu içerikler bazen ana akım medya kuruluşları tarafından yayınlanan bir karikatür de olabiliyor” ifadeleri yer aldı.





Mark Zuckerberg’in sahibi olduğu sosyal medya devi Facebook’un İsrail yanlısı sansür uygulamaları tepkiye neden oldu. Filistin topraklarını işgal ederek binlerce sivilin yerlerinden edilmesine neden olan İsrail karşıtı içeriklerin sansürlemesi büyük tepki çekti. Fransa’daki araştırmacılar, Facebook’un ifade özgürlüğünü baltalayan uygulamalarını kınadı.Facebook’un İsrail politikasına yönelik eleştirileri sansürlediği vurgulanan açıklamada, “Oysaki bu paylaşımlar teyit edilmiş bilgilerden ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapıldı” denildi. Facebook’un bu tutumunun İsrail devletinin kendi politikalarına karşı çıkılmasını antisemitizm ile bir tutmasından kaynaklandığı vurgulandı.Araştırmacılar, Facebook’u aşırı sağcı Yahudi bir grubun şiddet içerikli tehditlerine karşı sessiz kalarak taraflı davranmakla suçladı. Söz konusu aşırı sağcı grubun kullanıcıların kişisel bilgilerini kamuya açıkladığı ve tehdit içerikli videolar yayınladığı aktarıldı. Açıklamada, Facebook’un bu uygulamalarının “ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir saldırı” olduğu belirtildi.Sosyal medya devini özgürlük karşıtı politikalarını ve yasa dışı eylemlerini sonlandırmaya çağıran yazarlar, aksi takdirde Fransız kullanıcıların haklarını korumak ve Facebook’u cezalandırmak için en yüksek Fransız hukuk kurumlarıyla birlikte yasal sürecin başlatılacağı uyarısında bulundu.Geçtiğimiz Haziran ayında, Facebook’a bağlı sosyal medya platformlarında çalışan 200 kişilik bir grup, Filistinlilere uygulanan sansüre karşı soruşturma açılması amacıyla imza kampanyası düzenlemişti.