Samanyolu Haber /Dünya / Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki patlama: En az 15 ölü /02 Kasım 2021 20:24

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki patlama: En az 15 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de iki şiddetli patlama sesi duyuldu. Patlamanın ülkedeki en büyük askeri hastane yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'deki askeri hastane yakınlarında iki patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının aktarımlarına göre patlamanın ardından silah sesleri duyuldu. Patlamada 15 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ağustos ayında Taliban güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama gerçekleşti. İlk patlamanın ardındansa ikici bir patlama sesinin geldiği bildirildi.

EN BÜYÜK ASKERİ HASTANE

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada patlamanın 400 yatağıyla ülkedeki en büyük askeri hastane olan Serdar Muhammed Davud Han Hastanesi yakınlarında gerçekleştiği aktarıldı. Patlamanın ardından silah seslerinin duyulduğu bölgede en az 15 kişinin öldüğü 34 kişininse yaralandığı açıklandı.
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