Samanyolu Haber /Gündem / Afrika'nın barış misyonu diplomasisi /17 Mayıs 2023 11:13

Afrika'nın barış misyonu diplomasisi

Güney Afrika, AFRİKA BARIŞ MİSYONU girişimini Zambiya, Senegal, Kongo, Uganda, Mısır ve kendi adına sundu.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Rusya lideri Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanları Vladimir Zelensky ile görüştüğünü ve Rusya-Ukrayna silahlı ihtilafını çözmek için bir "barış girişimi" üzerinde anlaştığını söyledi.

Afrikalı liderler kendi barış planlarını oluşturmaya ve bunu tartışmak ve görüşmek için Rusya ve Ukrayna'ya gitmeye hazırlar.

Singapur Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında bu konuda açıklamalarda bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti devler başkanı Cyril Ramaphosa, Putin ve Zelensky ile görüşmelerde bulunduğunu ve bu oluşumu her iki liderin de kabul ettiğini söyledi.
Güney Afrika Cumhurbaşkanı, "Afrika, Afrika ülkelerini doğrudan olumsuz etkileyen, gıda ve akaryakıt fiyatlarında artışa neden olan Ukrayna krizinden endişeli" dedi.
Kremlin basın servisi, Güney Afrika Devlet Başkanı ile Vladimir Putin arasında 12 Mayıs'ta bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurmuştu. Kremlin'e göre, görüşmenin ana konuları ikili işbirliği ve Güney Afrika'daki BRICS zirvesine yönelik hazırlıklar oldu.
Görüşmede Ukrayna krizinin barışçıl çözümü konusuna değinilip değinilmediği belirtilmedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky'nin basın servisi, yakın zamanda Güney Afrika lideri ile yapılan her hangi bir görüşmeden bahsetmedi.

Afrika ülkelerinin yanı sıra Çin Halk Cumhuriyeti’de Avrasya Özel Temsilcisini krizin çözümü için temaslarda bulunmak üzere Ukrayna’ya yolladı. Çinli temsilci, Kiev’in ardından Fransa, Almanya ve son olarak da Rusya’ya gelerek bir dizi görüşmede bulunacak.
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