Samanyolu Haber /Gündem / Afrin’e elektrik veren Türk şirketine 'zam' baskını: Kapılar kırıldı, bina ateşe verildi /04 Haziran 2022 11:35

Afrin’e elektrik veren Türk şirketine 'zam' baskını: Kapılar kırıldı, bina ateşe verildi

Türkiye destekli muhalif grupların kontrolünde olan Suriye’nin Afrin bölgesinde bir grup sivil, bölgeye elektrik dağıtımı yapan Suriye ve Türk şirketi olduğu belirtilen STE Enerji’nin binasına ve şehir konseyine saldırdı. Görüntüler sosyal medyadan yayıldı.

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Türkiye’nin kontrol ettiği Suriye Afrin’de belediyenin elektrik fiyatlarını arttırması ve bazı yerlerde elektriğin kesilmesi nedeniyle bölgeye hizmet veren Türkiye’ye ait elektrik şirketi genel merkezine baskın düzenlendi.

Türkiye destekli ‘Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) yakınlığıyla bilinen Thiqa haber ajansı, STE Enerji binasına saldırının ‘elektrik fiyatlarına zam’ nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

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Sosyal medyada elektrik fiyatlarına tepki gösteren saldırganların şehir konseyine saldırdığını gösterdiği belirtilen bir video da paylaşıldı. Saldırganların binanın içine girip kapıları tekmelediği videoda duvarda Türkçe olarak ‘Afrin Nüfus Müdürlüğü’ yazdığı görülüyor. Kapıları kıran kişiler binayı ateşe veriyor.

Paylaşılan görüntülerde STE binasının ateşe verildiği görüldü. STE Enerji, konuyla ilgili açıklamasında saldırıyı ‘terörist eylem’ olarak nitelendirdi.

Şirket, elektrik faturalarının ne kadar zam yaptığını açıklamadı.

 
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