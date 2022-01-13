Afrin'de bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.
Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.