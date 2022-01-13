Samanyolu Haber /Gündem / Afrin'de bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı /13 Ocak 2022 21:38

Afrin'de bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde meydana gelen bombalı saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

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Hatay Valiliği, Afrin'de düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Afrin'deki saldırının saat 18.00 sıralarında Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Silahlı terör örgütünce Afrin Zeytindalı Kavşağı'nda canlı bomba olduğu değerlendirilen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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