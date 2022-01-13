CHP, HDP ve İYİ Partili vekiller Meclis'te ortak açıklama

FİNCANCI: SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HAKLARI GÖRMEZDEN GELİNİYOR





Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve hekim milletvekilleri, hekimlerin gelirleri ve özlük haklarında düzenleme öngören yasa teklifinin Meclis içtüzüğü yok sayılarak geri çekilmesi ve iktidar tarafından belirsiz bir tarihe ötelenmesi ile ilgili olarak TBMM’de bir basın toplantısı düzenledi.Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyeleri ile CHP milletvekilleri Ali Fazıl Kasap, Ali Şeker, Candan Yüceer, Cihangir İslam, Murat Emir, Mustafa Adıgüzel, Servet Ünsal, Tekin Bingöl, Veli Ağbaba ve Yüksel Özkan; HDP milletvekilleri Ayşe Sürücü, Habip Eksik, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sait Dede ve Züleyha Gülüm; İyi Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu katıldı.CHP'li milletvekili Ali Şeker, çalışma koşulları, özlük hakları ve sağlıkçılara yönelik şiddet konusunda hekimlerin taleplerini dile getirmek için HDP ve İYİ Partili milletvekilleriyle bir araya geldiklerini söyledi.Sağlık çalışanlarının gelirlerinde ve özlük haklarında iyileştirme sözü verilmesine ve yasal bir düzenleme de hazırlanmasına karşın geri adım atılmasına tepki gösteren Şeker, "Geçen yıldan verilen bir söz vardı. Hekimlerin ve sağlıkçıların çalışma şartları iyileştirilecek, özlük hakları yeterince verilecekti. Konuyla ilgili yasa Meclisten geçti ancak geri çekildi. Hekimler, bir an önce özlük ve emeklilik haklarıyla sağlıkta şiddete ilişkin çalışma koşullarında düzenlemelerin Meclisten geçmesini talep ediyor. Her gün onlarca hekim, yurt dışına gidiyor, emekli oluyor veya istifa ediyor. Salgının pik yaptığı bir dönemde Türkiye sağlıkçılarıyla birlikte sağlığını da kaybediyor." diye konuştu.TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ise mücadelelerine güç katan milletvekillerine teşekkür ederek söze başladı. Kamudaki hekimlerin açlık sınırına dayanan ücretlerle, özeldeki hekimlerin ise ciro baskısıyla çalışmaya zorlandığını ifade eden Korur Fincancı, bu çalışma koşulları sonucunda TTB’den yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan hekim sayısının 59’dan 1405’e yükseldiğini kaydetti. Korur Fincancı, “İşte biz bu nedenle haklarımız için mücadele ediyoruz. Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız, çalışma arkadaşlarımız aciller dışında sağlık sistemini durdurmaya hazır. Biz siyasi otoritenin bu çığlığı duyarak hızla düzenleme yapması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.