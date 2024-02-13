Samanyolu Haber /Gündem / Ağca, yine hakim karşısında... Mağduru, çocukları ile tehdit etmiş /13 Şubat 2024 18:20

Ağca, yine hakim karşısında... Mağduru, çocukları ile tehdit etmiş

Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi’ye 1 Şubat 1979’da suikast düzenleyerek öldüren ve 13 Mayıs 1981’de Papa II. Ioannes Paulus’a düzenlendiği suikast ile elinden ve karnından yaralanmasına neden olan Mehmet Ali Ağca’nın bu kez de yağma suçundan yargılanmasına devam edildi.

SHABER3.COM

Aralarında Mehmet Ali Ağca'nın da bulunduğu, Bahçelievler'de Gökhan Soylu'nun evini tehditle aldıkları iddiasıyla görülen davanın yeni duruşması görüldü. Duruşmada tanık Ahmet Gülmedi, Mehmet Ali Ağca'nın Gökhan Soylu'yu çocukları ile tehdit ettiğini söyledi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Gülmedi, müşteki Gökhan Soylu ile aynı iş yerinde çalıştığını belirterek, pazarcılık yapan sanıklardan Muhittin Erdal'ın müşteki ile ticaret yaptığını, işleri bozulunca da borçlarından dolayı Gökhan Soylu'ya çek verdiğini anlattı.

Çekler ödenmeyince Erdal'ın üzerine olan daireleri Gökhan Soylu'ya devrettiğini aktaran tanık Gülmedi, Soylu'nun da dairelerin parasını ödediğini belirtti.

"ÜZERİMİZE YÜRÜDÜ"
Daireleri geri almak isteyen sanıklarla Mehmet Ali Aslan'ın Bakırköy'deki ofisinde buluştuklarını dile getiren tanık Gülmedi, "Sanıkların tehditkar tavırları vardı. Mehmet Ali Ağca da bu görüşmede vardı. Mehmet Ali Ağca elini masaya vurarak Gökhan Soylu'ya, 'Sen zenginsin bu adamların dairesini vereceksin, senin çocuğun var, yerlerini biliyorum' dedi. Üzerimize yürüdü. İlerleyen günlerde Soylu'dan tapuyu aldılar. Mehmet Ali Ağca tapu alındığı gün Gökhan Soylu ve beni arabasına aldı. Bize 'İnin hiç kimseye bir şey söylemeyin' dedi. Bizim elimizden çekleri de aldılar. Aradan bir hafta geçtikten sonra Gökhan şikayetçi oldu" ifadelerini kullandı.

Tanık beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Ahmet Çetin hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenmesine ve eksikliklerin giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ağca, yine hakim karşısında... Mağduru, çocukları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:51:41