Fahrettin Koca: Toprak altındakilere ulaşılamadı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Erzincan'ın İliç ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında Eski Değirmen mevkisinde toprak kayması meydana geldi. Siyanür ve sülfürik asit dağları çöktü. İlk belirlemelere göre birçok işçi toprak altında kaldı. Ekipler bölgeye sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "667 çalışandan 9 kişiye ulaşılamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor" dedi.







FAHRETTİN KOCA: TOPRAK ALTINDAKİLERE ULAŞILAMADI

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maden ocağında toprak kaymasının meydana geldiği Erzincan İliç'te 6 ambulans ve 2 UMKE timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başında olduklarını bildirdi.





Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız. Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadı. Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.







4 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup dört Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.





'TOPRAK ALTINDA KALANLAR VAR, SAYI NET DEĞİL'

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu olayla ilgili şu bilgileri aktardı:





"Şu anda o bölgede olan arkadaşların tespiti yapıldı. Net bilgi vermek için beklemek lazım. Kamuoyunu kısa bir süre sonra bilgilendireceğim. 25 dakika içerisinde Erzincan'dan varmış olduk. Şu anda o bölgeye vardık. Bu işlemde toprak dışarı çıkarılıp istifleniyor. O sırada bir toprak kayması gerçekleşiyor. Bütün arkadaşlarımız bunun nedeni üzerinde çalışıyorlar."





Aydoğdu, bölgedeki çalışmaları takip ettiğini belirterek, "Toprak altında kalanlar var, sayı net değil. Arama kurtarma çalışmalarımız başladı" şeklinde konuştu.





AFAD: 8 İLDEN EKİPLER SEVK EDİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada da, "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.





ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANI: 10-12 KİŞİYE ULAŞILAMADIĞI SÖYLENİYOR

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Habertürk canlı yayınında, "Göçük değil heyelan olduğu söyleniyor. Şu anda 10-12 kişiye ulaşılamadığı söyleniyor. Heyelan altında kaldı diyemiyoruz gelmeyen de olabilir" dedi.





‘MİLYONLARCA TON BÜYÜKLÜĞÜNDE’

Yaşanan göçüğün ardından açıklama yapan Metalürji Mühendisi Cemalettin Küçük, şunları söyledi: “Daha önce defalarca uyardık. Bu maden havuzunun patlamasına neden olmaz. Bu göçük olan yer siyanürlü olan yarım santim küçüklüğünde parçalı taşlardır. Milyonlarca tonluk bir dağdan bahsediyoruz. Bunu kısıtlayarak kapatmak gerekiyor. Öyle hemen kapatmak olmaz. Geçmişine bakarak hareket etmek lazım. Bu yeraltı kaynaklarını kirletmiş olabilir. Daha önce de Türkiye ve dünyada benzer olaylar oldu. Ancak onlarda can kaybı olmadığı için gündem olmadı. Geçiştirildi.”





'FIRAT NEHRİ’NE AKIŞI ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Madene daha önce dava açan köylülerden olan Sedat Cezayirlioğlu, bölgeye ulaşmaya çalıştığını belirterek, “Milyarlarca ton siyanürlü atık patladı. Madenin 350 metre altında Fırat Nehri var. Onu engellemeye çalışıyorlar” dedi.





‘ŞİRKET İŞÇİ SAYIMI GERÇEKLEŞTİRİYOR’

Başka bir köylü Eşref Demir ise şirketin sahada sayım yaptığını, işçileri bırakmadığını kaydetti. Demir şöyle konuştu:





“Büyük bir facia oldu. Maden komple yerle bir oldu. 8 yıldır bunlarla mahkemeliğim. Yedi ÇED raporuna da dava açtım. En son Anayasa Mahkemesi bizi haklı buldu. Çöpler’in ikinci atık tesisi Danıştay’dan dönmüştü. 8 yıldan beri bunu iddia ediyorduk: Dağ yıkılacak, Fırat’a karışacak. Bu iddiamızın haklı çıkması kadar kötü bir şey yok. Saha çok geniş, müdahale edemiyorlar. Çok sayıda insanın göçük altında olduğu söyleniyor.”





AVUKAT SERDAR DOĞAN: AÇTIĞIMIZ DAVALARI DİKKATE ALMADILAR

Avukat Serdar Doğan, daha önce İliç maden sahasıyla ilgili defalarca davalar açtıklarını söyleyerek şunları aktardı: "Bizim açtığımız davaları dikkate almadılar. Bu olay kaçınılmazdı. Daha önce de bu maden sahasıyla ilgili ufak çaplı şeyler oluyordu ama bu büyüklükte değildi. Bu maden sahasının kapanması lazım. İnsan hayatıyla oynuyorlar."





RUHSAT TARTIŞMASI GÜNDEME GELMİŞTİ



Siyanür sızıntısına rağmen ruhsatı iptal edilmeyen Kanadalı Anagold Madencilik şirketinin vergi borcunun silindiği, şirketin yüzde 80 ortağı olan Kanadalı altın madeni şirketi SSR Mining‘in bilançosunda ortaya çıkmıştı.