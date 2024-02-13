Dolar ve altının gözü ondaydı: Kritik veri geldi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Beklentiler ise enflasyonun aylık yüzde 0,2 olması, yıllık yüzde 2,9'a gerilemesiydi.







Çekirdek enflasyon da 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Beklentileri aşan veri, Fed'in enflasyonla mücadele patikasının zorlu olacağına işaret etti.





Ocak'ta gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık yüzde 0,4 artış gösterdi. Yıllık bazda ise bir değişim göstermeyerek yüzde 3,9 düzeyinde kaldı.





Tüketici fiyatlarının beklenti üstü gelmesiyle doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY endeksi 103,855 seviyesinden 104,487'ye yükseldi.





ABD endeksi vadeliler ise düşüşe geçti.





Açıklanan rakamlar Fed'in daha uzun süre faizleri sabit tutacağı endişelerine neden oldu.





Piyasalar ne tepki verdi?

Sürpriz gelen ABD enflasyon verisi sonrası, para piyasalarında ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) ilk faiz indirim beklentisi haziran ayından temmuza ötelendi ve piyasalar, Fed'den 2024 yılında 100 baz puandan daha az faiz indirimini fiyatlamaya başladı.





Veri öncesi 2029 dolarda işlem gören ons altın, sonrasında 2001 dolara kadar geriledi. Sarı maden, saat 17.08 itibarıyla yüzde 0,93 düşüşle 2006 dolardan işlem görüyor.







Dolar endeksi veri sonrası 104,83 seviyesine yükseldi ve böylelikle gün içi zirvesine ulaştı. Endeks, şu dakikalarda ise, yüzde 0,61 artışla 104,81 seviyesinde bulunuyor.





ABD 2 yıllık tahvil faizi, yüzde 4,45'ten yüzde 4,59'a çıktı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 4,15 seviyesinden yüzde yüzde 4,29 seviyesine kadar yükseldi.





Dolar/TL, belirgin bir değişim göstermezken; gram altın, ons altındaki kayıpla 1974 liraya kadar geri çekildi.





Dün yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez 50 bin doların üzerini gören Bitcoin fiyatları ise, dalgalı bir seyirde hareket ediyor.