Faciada onun parmağı var: Kapasite artışına Murat Kurum izin verdi

Bold Medya'da yer alan habere göre çeşitli sivil toplum örgütlerinin uyarılarına rağmen kapasite artışı verilerek faaliyetlerine devam etmesine izin verilen Anagold Altın Madeni’nde toprak kayması medyana geldi.



Maden sahasında çalışan 9 kişiye hala ulaşılamıyor.



Anagold Altın Madeni’nin kapasite artışına ise Murat Kurum’un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde izin verildiği ortaya çıktı.



2019’daki kapasite artırımı sonrası şirkete 2022 yılındaki siyanür sızmasından dolayı 16 milyon 441 bin lira ceza verilmişti.



KONU MECLİS’E DE GELDİ



HDP eski milletvekili Hüda Kaya, 2022’de madende, siyanürün toprağa karıştığı iddialarını Meclis gündemine taşıyarak Murat Kurum’a şunları sormuştu:



Yaklaşık 600 futbol sahası büyüklüğündeki yığın liç sahasında heyelan olduğu ve heyelan sonucunda sahanın zeminindeki membran koruyucunun yırtıldığı ve bu yırtığın da bulunamadığı iddiaları doğru mudur?



Madende günde 80 ton kullanılan siyanür olduğuna göre, iddia edilen yırtıktan toprağa karışmış ve karışmaya devam eden siyanür oranı belirlenmiş midir?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, siyanür sızıntısı ile ilgili yaptığı açıklamada tüm denetlemelerin gerçekleştirildiğini, yapılan analizlere göre “insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığını” belirtmişti.