Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 41 bin lira verilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da depremle ilgili ortak basın açıklaması yaptı.







Süleyman Soylu açıklamasında şu bilgileri verdi:





45 vatandaşımızı enkaz altından sağ salim çıkardık. 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 2’si kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Can kaybının 35’i Elazığ’da, 4’ü Malatya’da oldu.





Elazığ ve Malatya havalimanlarında herhangi bir sorun olmadı. Şehir hastaneleri hizmetlerini eksiksiz yerine getirdi.





Elazığ’da 10’u çadır olmak üzere 45 barınma alanı belirledik. Bölgeye 24 bin 402 çadır, 40 bin gıda kolisi gönderildi. Bugün itibariyle Elazığ’da 40 bin ve Malatya’da 10 bin olmak üzere toplamda günlük 50 bin kumanya dağıtılacak.





Bugün kamu kurumları çalışmaya başladı.





Tüm altyapısıyla birlikte bir konteyner kent oluşturulacak.





2 bin ağır hasarlı bina tespit edildi. 24 milyon TL toplam destek bölgeye gönderildi.





Ağır hasarlı ve yıkılacak evler için 41 bin lira yardımda bulunacağız. Evi hasarlı ama eşyalarını alabilen vatandaşlara ise yaklaşık 11 bin lira kira yardımı gerçekleştireceğiz. Orta hasarlı evlerde oturanlara ise 5 bin lira destek ve 27 bin lira güçlendirme kredisi verilecek.





Köyde evi yıkılanlara 11 bin lira acil yardım ve 5 bin lira da eşya yardımı için bir destek ortaya koyacağız.





2,5 milyona yakın vatandaşımız SMS yoluyla bağış yaptı.