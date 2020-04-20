Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın market projesinin başına tescilli ‘sahtekarı atamışlar /20 Nisan 2020 13:28

Erdoğan’ın market projesinin başına tescilli ‘sahtekarı atamışlar

Erdoğan’ın önem verdiği belirtilen ve bizzat alışveriş yaparak dikkat çektiği Tarım Kredi Marketleri’nin başına, ‘hileli gıda’ üretmekten 15 kez ceza almış bir ismin atandığı ortaya çıktı

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Gıda sahtekârlığında sınır tanımayan, onlarca defa bakanlık tarafından afişe edilen şirketlerin kurucu ortağının Tarım Kredi Marketler’e genel müdür yapıldığı ortaya çıktı.

Tarım Kredi Marketler’in bağlı olduğu Tarım Kredi Birlik genel müdür ve genel müdür yardımcıları geçtiğimiz ay topluca görevden alınırken, genel müdür yardımcılığına geçici olarak şirketin yönetim kurulu başkanı Mehmet Okan Ateş atanmıştı.

Milli Gazete’de yer alan habere göre, Mehmet Okan Ateş’in de Nisan ayının başında görevden alınarak yerine şirkette genel müdür yardımcısı olan Yavuz Mehmet Bulut’un genel müdür olarak atandığı ortaya çıktı.


Tarım Kredi Birlik’e sessiz sedasız genel müdür olarak atanan Yavuz Mehmet Bulut’un geçmişte kurucu ortağı olduğu gıda şirketlerinin gıda sahtekârlığında zirve yapması dikkat çekti. Yavuz Mehmet Bulut’un kurucu ortağı olduğu ve sırasıyla 2009, 2012 ve 2013 yıllarında kurulan TADABAN GIDA, ANADOLU EKSPER GIDA ve DONELLO GIDA, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği gıda sahtekârları listesinin hemen hemen hepsinde yer almıştı.

TADABAN GIDA tam 15 defa, ANADOLU EKSPER GIDA ise 5 defa Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği listede yer aldı. Diğer yandan DONELLO GIDA da birçok listede ismi ifşa edilirken, en son 2019 Ekim ayında yayınlanan taklit ve tağşiş listesinde, 3 seri ürünüyle birlikte yer almıştı.



BAL SAHTEKÂRLIĞINDA UZMANLAŞMIŞLAR

Tarım Kredi Marketler’e genel müdür olarak atanan Bulut, kendisini bal uzmanı olarak tanıtırken, kurucu ortağı olduğu üç firmanın da ağırlıklı olarak bal ve tereyağından ifşa edilmesi dikkat çekti. ÖRS STAR, STARMAX, MAXİTAT ve TATZADE markalarıyla bal ve tereyağı satan üç firmanın aynı markaları kullandıkları gözleniyor.

Tarım Kredi Marketler’e yapılan skandal genel müdür atamasında, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve Tarım Kredi Birlik şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Mehmet Okan Ateş’in etkili olması manidar bulundu.

ATAMAYI SPK’YA BİLDİRDİLER ANCAK WEB SAYFASINA KOYAMADILAR

Diğer yandan Yavuz Mehmet Bulut’un Tarım Kredi Birlik Şirketi’ne genel müdür atamasının sessiz sedasız yapılması da dikkat çekti. Bulut, 9 Nisan’da vekâleten genel müdür olarak atanırken, halen şirketin web sayfasında genel müdür olarak Mehmet Okan Ateş görülüyor. Ancak Ateş’in görevden alınarak yerine Bulut’un atandığını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kayıtları ortaya çıkardı. Bulut’un Tarım Kredi Birlik AŞ’ye vekâleten genel müdür olarak atandığı SPK’ya bildirilirken, kamuoyuna açıklanmaması manidar bulundu.

YAPILAN ATAMA BAKAN’DAN BİLE SAKLANDI

Geçmişi gıda sahtekârlığında zirve yapmış kurucu firma ortaklıkları bulunan bir ismin halkın güven duyduğu marka olan Tarım Kredi Marketler’nin bağlı olduğu Tarım Kredi Birlik AŞ’ye genel müdür atanmasının, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye de bilgi verilmeden yapıldığı kaydediliyor.
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