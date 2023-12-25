Samanyolu Haber /Dünya / Ağır suçlamalardan sonra Rusya’da! /25 Aralık 2023 18:52

Ağır suçlamalardan sonra Rusya’da!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, tartışmalı uzun bir aradan sonra ilk kez Rusya’ya geldi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Karabağ savaşından dolayı Rusya ile arası bozulan  Ermenistan Başbakanı Paşinyan, uzun bir aradan sonra ilk kez Rusya’ya geldi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) etkinliklerine katılmayarak üye ülkeler tarafından tepkileri üstüne çeken Ermenistan Başbakanı Paşinyan, St Petersburg’ta düzenlenecek BDT liderler zirvesine katılma kararı aldı.

Ermenistan’dan yapılan resmi açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın 25 Aralık'ta Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenecek Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) toplantısına katılacağı bildirildi. Paşinyan, bir gün sonra aynı kentte yine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yer alacağı gayrı resmi BDT Zirvesi’ne de katılacak. Ermeni lider geçtiğimiz aylarda düzenlenen BDT ve KGAÖ etkinliklerine katılmayı reddetmişti.

25 Aralık Pazartesi günü düzenlenecek AEB toplantısında Putin, konuşma yapacak ve geçen yıl değerlendirilirken 2024 yılında uygulamaya alınacak ortak projeler masaya yatırılacak.

Ermenistan’ın yanı sıra Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Belarus liderleri de toplantıda hazır bulunacak.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya'ya yeni silah alımı için para ödediğini ancak silahları asla teslim alamadığını söylemişti. Paşinyan, ”Elbette böyle sorunlar var. Bu sorunu çözecek mekanizmalar hakkında tartışmalar devam etmektedir. Seçeneklerden biri, silahlar için ödenen tutarın Ermenistan Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu'na olan borcundan düşürülmesi olabilir. Bu, seçeneklerden biri, tek seçenek değil," açıklamasında bulunmuştu.
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