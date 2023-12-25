Samanyolu Haber /Gündem / Soma faciasından 9 yıl sonra 28 kamu görevlisine dava /25 Aralık 2023 18:23

Soma faciasından 9 yıl sonra 28 kamu görevlisine dava

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasıyla ilgili Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 kamu çalışanı hakkında kamu davası açıldı.

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Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin 28 kamu görevlisi hakkında dava açıldığı bildirildi.

Gerçek Gündem'deki habere göre Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden kazasının 301 madencinin ölümüyle sonuçlandığı hatırlatıldı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlendiği ve davanın Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde açıldığı belirtildi.

14 SANIĞA HAPİS CEZASI, 37 SANIĞA BERAAT
Soma maden faciasıyla ilgili olarak 13 Nisan 2015 tarihinde 8’i tutuklu 37'si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanık ile Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 22. duruşma ile tamamlandı.

Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti.

9 Şubat 2021'de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.
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