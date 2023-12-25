Provokasyon polemiğinde Özel'den cevap: 'Bizim elimiz armut toplamaz'

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerimiz şehit olmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı Manisa'daki şehidin cenazesinde ise bir grup provokasyon girişiminde bulunmuştu.







ERDOĞAN HEDEF ALDI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yapılmak istenen provokasyon üzerinden Özgür Özel'i hedef aldı.





Özel’in gövde gösterisi yaptığını söyleyen Erdoğan, "Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor" dedi.





ÖZEL'DEN YANIT

Özgür Özel'den ise yanıt gecikmedi.





Özel, "Erdoğan'ın "Manisa’ya birisi gövde gösterisi yapmaya gitmiş" lafını utanarak ve ürpererek dinledim. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş.





Ben Manisa’nın evladıyım. Ne Manisa’da ne de 81 ilin herhangi bir yerinde bu tür davranışların yapılmasını asla doğru bulmam. Bizim elimiz armut toplamaz, Erdoğan’a aynı şekilde cevap mı verelim?" ifadelerini kullandı.