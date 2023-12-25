Samanyolu Haber /Dünya / NYT: "Putin 'ateşkese açığız' mesajı gönderdi" /25 Aralık 2023 17:32

NYT: "Putin 'ateşkese açığız' mesajı gönderdi"

New York Times (NYT), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kamuoyu önünde Ukrayna'daki hedefleri konusunda kararlı bir görüntü çizerken, perde arkasında "ateşkes" önerdiğini ileri sürdü.

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ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), Putin'in Eylül ayından bu yana aracılar vasıtasıyla cephe hattındaki çatışmaları durduracak bir ateşkese açık olduğuna dair mesajlar gönderdiğini iddia etti.

New York Times, Putin'in ateşkes için mesajlar gönderdiği iddiasını Kremlin'e yakın iki eski Rus yetkiliye ve Rus liderin elçilerinden mesajlar alan ABD'li ve uluslararası yetkililere dayandırdı.

Gazeteye konuşan Amerikalı yetkililer, Rusya'nın ilk olarak 2022 sonbaharında bir ateşkes anlaşması üzerinde düşündüğünü öne sürdü. Kaynaklar, Putin'in o dönemde Rusya'nın ele geçirdiği topraklardan memnun olduğunu ve bu mesajın Washington'a iletildiğini söyledi.

Gazete, Kremlin yönetiminin Ukrayna'da zafer ilan ederek savaşı sonlandırmak istediğini, buna karşın kamuoyuna savaşa devam mesajı verdiğini öne sürdü.

Geçtiğimiz sonbaharda Rus yetkililerle görüşen uluslararası bir yetkili NYT'ye yaptığı açıklamada, "Görüşmelerde ateşkes için müzakere etmeye hazır olduklarını söylüyorlar. Savaş alanında oldukları yerde kalmak istiyorlar"

NYT ayrıca, daha önce işgal edilen tüm toprakları geri alma sözü veren Ukrayna yönetiminin böyle bir anlaşmayı kabul edip etmeyeceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekti.
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